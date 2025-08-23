Benjamín Vicuña se escapa con Amancio y Magnolia antes de que se vayan a Turquía: todas las fotos

Benjamín Vicuña es centro de atención mediática, tras el enfrentamiento que tuvo con la China Suárez por los permisos de viajes de sus hijos. Desde su cruce, la relación con sus hijos fue noticia en todos los medios de comunicación, quienes están atentos a los diversos viajes que realiza con ellos. En los últimos días, el actor está disfrutando de sus momentos con Amancio y Magnolia, antes de que ellos viajen a Turquía con su mamá, por lo que decidió pasar esos recuerdos en la tranquilidad de la naturaleza.

En las últimas noticias, Amancio y Magnolia Vicuña van a estar instalados en Turquía, desde el 24 de agosto al 19 de septiembre, junto con la China Suárez, Mauro Icardi y su hermana Rufina Cabré. Desde allá, se mantendrán al tanto con sus deberes escolares. Sin embargo, hasta que llegue ese día, se encuentran al cuidado de su papá, Benjamín Vicuña, quien decidió hacer un viaje con los dos niños a la playa, y compartió las mejores postales en su cuenta de Instagram.

En sus historias, mostró los mejores paisajes, desde su hospedaje. De allí, se puede disfrutar de la playa y la ciudad, al mismo tiempo que se lucía un hermoso arcoíris. De esta manera, el actor planificó paseos para ambos niños, y tuvo unos días de pura diversión. En la ciudad, decidieron ir a un local de dulces, donde mostró los colores que había de los deliciosos chocolates y caramelos que pudieron disfrutar juntos. Para la ocasión, los menores lucieron camisas cómodas y camperas abrigadas, manteniendo su estilo elegante.

Sin embargo, tras un recorrido entre los edificios, decidió que era momento de disfrutar de la naturaleza. En diversas postales, mostró a los niños jugando con el mar y los animales que hay en la orilla. Magnolia fue la más curiosa de los dos, quien no dudó en tomarlo con sus manos y se mostró emocionada al respecto. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en halagar su actitud como padre y cómo decidió pasar los últimos días con los menores.

El futuro de Magnolia y Amancio Vicuña aún es incierto, ya que no dieron a conocer cómo se organizarán ahora que la China Suárez vive en Turquía con su pareja. Sin embargo, ambos aseguraron que mantienen conversación a través de sus abogados, quienes aún organizan sobre los permisos de viaje y la rutina de los menores. Los seguidores de cada uno no tardan en dar sus opiniones, y seguir posicionando a los actores en el centro mediático de atención.

