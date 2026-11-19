Nicole Luis, conocida por interpretar a Luciana, una de las integrantes de “Las Divinas” en la serie Patito Feo decidió alejarse de los grandes reflectores y construir una vida más reservada en Cañuelas, donde vive junto a su pareja Juan Pérsico de Agapornis y sus dos retoños, Felipe y Bautista. En los últimos días, la actriz volvió a estar en foco al revelar cómo están sus hijos y compartir una reflexión profunda sobre la maternidad.

La llegada de Felipe y Bautista cambió la vida de Nicole Luis y Juan Pérsico

La historia de amor de Nicole Luis y Juan Pérsico de Agapornis comenzó hace una década, cuando fueron presentados por amigos en común. Con el tiempo, la relación se consolidó y formaron una familia. La llegada de Felipe en el 2024 significó para ellos el inicio de una nueva etapa y desafíos como padre. Mientras que el nacimiento de Bautista este año amplió aún más la dinámica familiar. Si bien, los artistas suelen mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos de los medios. La ex Patito Feo utiliza sus redes sociales para mostrar momentos cotidianos de su presente y el de sus niños.

Nicole Luis y Juan Pérsico//Instagram

En sus perfiles digitales, la actriz no se limita a compartir imágenes personales, también publica consejos, aprendizajes y pensamiento vinculados a la maternidad, la moda y el estilo de vida. De esa manera, logró una comunicación directa con sus seguidores que la acompañan desde hace años.

Esta faceta como creadora de contenido, le permitió desarrollar su marca de ropa femenina, un emprendimiento que permaneció activo hasta marzo del 2026. A partir de ese momento, Nicole Luis se enfocó en otros aspectos de su vida personal para compartir en redes sociales y suele mostrar fotos y situaciones de sus hijos.

Nicole Luis y sus hijos Felipe y Bautista//Instagram

Nicole Luis cómo están sus dos hijos Felipe y Bautista y lanzó una profunda reflexión

En una de sus últimos posteos de Instagram, Nicole Luis compartió con sus seguidores cómo se encuentran Felipe y Bautista y lo hizo con una serie de fotos que estuvo acompañado de reflexiones donde habló abiertamente de la maternidad y sus emociones en esta nueva etapa de madre de dos niños.

Nicole Luis y sus hijos Felipe y Bautista//Instagram

“Cosas que voy aprendiendo”, comenzó la publicación de la artista junto a una imágen de ella y sus dos pequeños de espalda mirando el horizonte en un espacio verde. “Hay cosas que al principio me desesperaban y hoy sé que pasan”, admitió y reconoció que va “creciendo” junto a los niños.

Felipe y Bautista, los hijos de Nicole Luis y Juan Pérsico//Instagram

Nicole Luis hizo referencia a los cambios físicos y personales que atraviesa en esta etapa. “Que por un tiempo vas a estar más despeinada, manchada y menos producida”, contó. Asimismo, habló de la necesidad de sostener sus vínculos: “Que mis amigos también tienen sus propias vidas y quiero seguir estando presente en ellas”.

Además, la pareja de Juan Pérsico de Agapornis aceptó su realidad como mamá y sus cambios como parte del proceso de aprendizaje. “Que no todos los días voy a tener la misma paciencia y está bien reconocerlo”, explicó.

Nicole Luis con su hijo Bautista//Instagram

Con estas palabras y fotografías, Nicoles Luis no solo mostró cómo están creciendo Felipe y Bautista; sino también, abrió su corazón y reveló su costado más íntimo como una madre que está aprendiendo junto a sus hijos, adaptándose y se animándose a compartir con honestidad los altos y bajos de la crianza.