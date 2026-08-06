Nicki Luis fue mamá por segunda vez junto a Juan Pérsico, el músico de Agapornis: las primeras fotos de Bauti

Nicki Luis atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La actriz y modelo, recordada por su participación en Patito Feo, se convirtió en madre por segunda vez junto a Juan Pérsico, músico de Agapornis, con la llegada de Bautista, el nuevo integrante de la familia.

Nicki Luis presentó a su segundo hijo

La noticia fue compartida por la pareja a través de las redes sociales, donde publicaron las primeras fotografías del bebé. En las imágenes también aparece Felipe, el hijo mayor de ambos, quien recibió con alegría a su hermano menor y protagonizó uno de los primeros retratos familiares tras el nacimiento.

Las primeras imágenes de Bautista, el segundo hijo de Nicki Luis

El encargado de anunciar la llegada del bebé fue Juan Pérsico, quien publicó una tierna postal desde el hospital junto a Nicki Luis, Felipe y el recién nacido. "Bienvenido Bauti", escribieron ambos junto a un emoji de corazón rojo para darle la bienvenida al pequeño.

Nicki Luis junto a sus dos hijos

Más tarde, la actriz también reposteó las imágenes en sus historias de Instagram. En una de las fotografías se la puede ver sonriendo mientras sostiene a Bautista en brazos, reflejando la felicidad que vive la familia con la llegada de su segundo hijo, un embarazo que habían anunciado públicamente meses atrás.

La emotiva carta que le Nicki Luis dedicó a su abuelo

Horas después del nacimiento, Nicki Luis compartió un mensaje dedicado a su abuelo, a quien recordó desde el mismo hospital donde dio a luz. "Sé que es egoísta de mi parte, pero no sabés las ganas que tengo que estés acá acompañándonos, aunque sé que si me nace escribirte de alguna manera lo estás", escribió.

Nicki Luis presentó a su segundo hijo

Nicki Luis también imaginó cómo habría sido el encuentro entre su abuelo y Bautista. "¿Y dónde está mi bisnieto?", recordó que habría sido una de sus primeras preguntas, antes de sostener al bebé en brazos. Finalmente, cerró la carta con una frase cargada de emoción: "Ahora me doy cuenta, una vez más, sí estás acompañándome. Felicitaciones abuelo, nuevamente bis", un mensaje con el que conmovió a sus seguidores en un día tan especial para toda la familia.