Ian Lucas reveló detalles sobre su relación con los hijos de Evangelina Anderson

La polémica entre Ian Lucas y Evangelina Anderson continúa. Luego del descargo de la modelo, donde volvió a negar haber tenido algo con él y hasta lloró en Cortá por Lozano (Telefe), el youtuber brindó una nota y dio por terminado el tema. Sin embargo, el joven se sinceró al hablar sobre el vínculo que tiene con los hijos de ella.

La llamativa frase de Ian Lucas sobre Evangelina Anderson: "Ella venía a mi casa y subía una historia"

Luego del descargo que publicó en sus redes sociales, Ian Lucas habló con Puro Show (eltrece) y dio su versión sobre el vínculo que mantuvo con Evangelina Anderson. Si bien la top model sigue negando este rumor, el joven contó que fue ella quien generó especulaciones de un romance entre ellos.

“Ella venía a mi casa y subía una historia, en ningún momento fue de mi parte. Si después me hacés quedar con un boludo, bueno”, expresó haciendo alusión a las declaraciones de Eva en distintos programas. Además, contó que no iba a hablar más de ella tras finalizar las grabaciones de Masterchef Celebrity (Telefe). No obstante, su decisión cambió y reveló el motivo: “Dije ‘ya está, terminó la grabación, no hablo más’. Me fui a México tranquilo y empecé a ver las redes que me seguían nombrando a mí”.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

Durante la charla, el cronista quiso saber si en algún momento él había imaginado que entre ambos podía surgir un noviazgo. “¿En algún momento realmente sentiste que se podía formar una pareja, una relación, que estabas cerca de algo así?”, le preguntó. A lo que Ian Lucas contestó sin vueltas: “No, yo nunca planteé eso de un principio. En ningún momento planteé que se blanquee algo”.

De todas maneras, el joven sí admitió que entre ellos existió cierta cercanía que nació en el formato de cocina. “Qué sé yo, nos veíamos. A veces quedaban cosas, ni idea. Cuando pasa que te ves con alguien”, relató. Y agregó que "esto fue el año pasado, hace un montón". En este sentido, insistió en que para él es "un tema cerrado".

Ian Lucas describió a Evangelina Anderson y contó cómo es la relación que tiene con sus hijos

Por otro lado, Ian Lucas afirmó que Evangelina Anderson "es una muy buena persona" y que él también lo es. Aunque reconoció la diferencia entre ellos a la hora de tratar con los medios: "Tal vez lo mediático ella lo sabe manejar un poco mejor que yo. Para mí es algo nuevo”.

Antes de terminar, Ian Lucas contó que el mensaje que compartió en sus redes tenía una intención concreta: cerrar definitivamente la polémica con Evangelina Anderson. “Lo que subí con la historia fue que no quiero hablar más del tema. Para mí es como un punto cerrado con el programa”, manifestó. Acerca de si tenía trato con los hijos de la exparticipante del reality de cocina y si estaban al tanto de su relación, el creador de contenidos respondió: "Me llevo increíble con los tres. No voy a meterlos a ellos en el medio pero me llevo increíble y les tengo respeto".

Por último, el joven reveló que actualmente no mantiene ningún tipo de contacto con su excompañera y que se mantiene enfocado en sus proyectos laborales. De esta manera, Ian Lucas reveló detalles sobre su relación con los hijos de Evangelina Anderson y generó repercusiones.