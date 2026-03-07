La inesperada reacción del hijo de Evangelina Anderson al verla a los besos con Ian Lucas: "Fue muy doloroso"

El coqueteo televisivo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas se les fue de las manos. En medio de acusaciones cruzadas, la modelo se hizo presente en el programa de Verónica Lozano, Cortá por Lozano (Telefe), y habló de las repercusiones que tuvo su presunto amorío con el influencer. A su vez, habló de cómo impactó estas versiones en sus hijos, especialmente en Bastian, de 17 años, luego de viralizarse las fotos en las que se la veía besando a su compañero.

Evangelina Anderson se desvinculó de los rumores que la unen a Ian Lucas

Cuando comenzaron los rumores acerca del presunto romance con Ian Lucas, Evangelina Anderson, lejos de negarlo generó un juego televisivo que, semanas después le costó demasiado caro. Ella misma admitió que se sumó al shippeo a través de comentarios en redes y complicidad en MasterChef (Telefe). No obstante, las especulaciones comenzaron a incrementarse a tal punto de llegar a oídos de sus tres hijos: Bastian, Lola y Emma; incluida la letal foto del beso entre ambos.

En este marco, la participante del reality de cocina más famoso del prime time reveló que el adolescente fue quien la encaró y le preguntó sobre su vínculo con el creador de contenidos. “Hoy estuve hablando con mi hijo mayor... no está bueno. Eso no me hace sentir cómoda”, comenzó diciendo visiblemente afectada. “Me dijo: 'mamá, ¿qué pasó?' y yo tuve que explicarle algo que para mí es insignificante”, dijo.

Asimismo, agregó: “Cada vez que dicen algo yo trato de cuidarlos a mis hijos. A veces no hace falta decir cosas que uno no quiere decir y a la gente no le importa. La gente se olvida y todo, pero mis hijos no. Hoy yo lo hablé con mi hijo mayor, y fue muy doloroso lo que vivimos como familia”.

Evangelina Anderson se quebró en vivo

Desde que se separó de Martín Demichelis, Evangelina Anderson intentó resguardar a sus retoños de los comentarios y las versiones de los medios de comunicación. Sin embargo, tras su participación del certamen culinario y posterior shippeo con Ian Lucas, no pudo salir airosa de este revuelo mediático.

Fue en este momento en el que se quebró en vivo dejando en claro que es ella la que está llevando una crianza monoparental con sus retoños. "Yo no lo busqué, porque yo siempre cuidé mucho a mi familia. Y no lloro por esto que es una pavada, es por todo lo que yo vengo cargando como mamá, y yo estoy sola con mis hijos resguardando su salud mental y emocional”, explicó sin poder contener las lágrimas.

Respecto a la viralización de la foto en la que se la ve besándose con Ian Lucas, sostuvo: “Yo puedo explicar exactamente el contexto: fue la salida de una fiesta que organizó Luck Ra en su casa. Éramos un grupo de amigos y empezaron jodiendo: pico, pico, pico”. Si bien la acción entre ambos existió, la mediática lanzó: “Ahora, de esa foto a que haya una construcción de un vínculo…”. Con esta frase intentó callar los rumores de romance dando a entender que la interpretación que circuló públicamente fue desmedida.

De esta manera, Evangelina Anderson dejó en claro que con Ian Lucas solo tuvo una amistad alejándose por completo de las versiones que las unían sentimentalmente a él. En contraposición, el influencer mantiene firme su versión de que entre ambos existió algo en el plano íntimo: “No voy a entrar en detalles ni exponer situaciones privadas, porque no es mi forma de hacer las cosas. Solo quiero aclarar que lo que viví fue real", disparó marcando su desilusión y una fuerte distancia con la modelo.

