Tras el escándalo, Ian Lucas y Evangelina Anderson hicieron un pacto: de qué se trata

La guerra entre Evangelina Anderson e Ian Lucas es total. Luego de que la modelo se haya quebrado en vivo tras tener que aclarar que nunca pasó más que una amistad con su compañero de MasterChef Celebrity (Telefe), el influencer la lapidó en sus redes sociales diciendo que él no formaba parte del show mediático. Sin embargo, al parecer, ambos habrían decidido plantar bandera blanca y mantener una tregua.

La tregua entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

De acuerdo a lo anunciado esta tarde en Intrusos (América TV), Ian Lucas y Evangelina Anderson habrían llegado a una contundente determinación. “Hay hoy un pacto de no hablar el uno del otro”, comenzó diciendo Paula Varela quien se dispuso a leer el mensaje que contenía su celular donde se dejaba en claro las decisiones de los concursantes del ciclo de cocina.

Ian Lucas y Evangelina Anderson | Instagram

En este marco, la periodista afirmó que, si bien hubo una comunicación entre las partes, la misma no fue “cara a cara”, debido a que el streamer la tendría “bloqueada de todos lados”. Sin embargo, esto tendría un motivo indispensable para el joven de 26 años. “Lo que me dicen es que Ian quiere bajar un poco los decibeles porque él no está pasando un buen momento, que no está bien. Está tratando de despegarse de la situación porque no le está pegando bien todo esto”.

Asimismo, la comunicadora señaló que el creador de contenidos “no está acostumbrado a pasar por estos escándalos mediáticos” y que “no lo sabría manejar”. “Todo esto lo alteró un poco y no está pasando por un buen momento”, insistió la portadora de la primicia quien resaltó la falta de experiencia de Ian ante las especulaciones acerca de su vínculo con la exesposa de Martín Demichelis. Según explicó Varela, el creador de contenidos no está acostumbrado a enfrentar escándalos de este nivel y la magnitud de la polémica lo habría desbordado emocionalmente.

fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos | Captura de SQP

La inquebrantable postura de Ian Lucas frente a Evangelina Anderson

En medió del revuelo televisivo y virtual por las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos, cada uno de los protagonistas de esta historia dio su versión al respecto. Ambos mantuvieron posturas antagónicas: mientras para la exbailarina de Pasión de Sábado se trató de un juego entre amigos, para él hubo una intensidad que traspasó al plano de lo sentimental.

A su vez, coincidieron en querer mantenerse a un costado de cualquier versión que los tenga bajo la pupa. Es por esto que este acuerdo pondría fin a un enfrentamiento mediático tan inesperado como intenso. “Él eligió ahora no hablar más de ella”, resaltó Varela en el ciclo de espectáculos que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Por ahora, el acuerdo de silencio marcaría un punto final en esta inesperada disputa mediática. Con el paso de los días y el desgaste que provocó la exposición pública, tanto Evangelina Anderson como Ian Lucas habrían optado por dejar atrás la polémica y concentrarse en sus propios proyectos, intentando que el escándalo quede definitivamente en el pasado.

NB