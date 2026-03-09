Rompió el silencio el papá de Ian Lucas sobre Evangelina Anderson: "Hubo idas y vueltas entre ellos"

Gustavo, papá de Ian Lucas, rompió el silencio sobre Evangelina Anderson y aportó su mirada en torno a la relación que los vinculó. Sus palabras instalaron un nuevo matiz, dejando abierta la incógnita sobre cómo se desarrolló realmente esa historia. Con su postura, dejó entrever una nueva mirada sobre lo sucedido entre la modelo y el influencer.

Gustavo, el papá de Ian Lucas, dejó en claro su postura sobre Evangelina Anderson

Ian Lucas

En los últimos días, surgieron versiones cruzadas que rodean al influencer y a la presentadora sobre la relación que los unió durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. El padre del youtuber habló en un móvil con Intrusos (América), donde explicó cómo vive su hijo la situación y dejó en claro que, según su visión, hubo un vínculo que merece ser reconocido.

Durante la entrevista, Gustavo describió a su hijo como alguien “puro sentimiento, puro corazón” y señaló que lo que sucedió lo afectó. Según sus palabras, Ian Lucas eligió callar en su momento para cuidar a la otra persona, pero ahora siente dolor al percibir que lo dejan de lado o lo esconden: “Pasó algo, él cuidó a la otra persona, lo calló, pero ahora ve que lo ningunea o lo esconden y le duele".

Por otro lado, también remarcó que el joven no actuó de manera poco caballerosa, como algunos intentaron instalar, sino que lo que compartió en redes fue una manera de poner límites y pedir respeto. Su relato buscó llevar calma y remarcar que su hijo decidió hacer un descargo al sentirse lastimado y ninguneado.

Por otro lado, Gustavo, el papá de Ian Lucas, también descartó las acusaciones que apuntaban a que el influencer buscaba “colgarse” de Evangelina Anderson. Aseguró que, en la situación actual de su hijo, no necesita relevancia a través de esa relación. Para él, si algo pasó y ella no lo quiso hacer público, el influencer seguirá adelante con su camino sin necesidad de exponerse más.

En su descargo, Gustavo fue categórico al afirmar que no se trató de un enamoramiento unilateral. “Yo sé que hubo idas y vueltas entre ellos, no es que solo él se enamoró. Del otro lado hubo un flechazo”, expresó, dejando en claro que, desde su perspectiva, la relación tuvo reciprocidad. Al mismo tiempo, manifestó respeto hacia la modelo, pero sostuvo que no le parece justo que su hijo quede en una posición desventajosa.

La intervención de Gustavo aportó un nuevo capítulo a los rumores de relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. Su relato busca dar contexto a las actitudes del youtuber y explicar que detrás de sus publicaciones hay un trasfondo emocional. Además, plantea que la relación entre su hijo y la presentadora no fue un hecho aislado.

