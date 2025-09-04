De Zaira y Wanda Nara a Zulema Yoma y Zulemita Menem con su hijo: los famosos que dijeron presente para despedir a Messi

Lionel Messi protagoniza su último partido oficial por Eliminatorias en Buenos Aires y hoy el país solo habla de eso. El frío no impidió que las tribunas colmadas vibraran en cada jugada. A la emoción deportiva se sumó un verdadero desfile de celebridades que no quisieron perderse la despedida del capitán de la Selección.
Wanda y Zaira Nara fueron de las que llamaron la atención. Llegaron con su familia completa, combinando la camiseta albiceleste con camperas abrigadas y jeans, look perfecto para una noche fresca. Wanda se mostró sonriente posando junto a sus hijos, mientras Zaira también con su hija en la previa del encuentro. La postal es familiar y simple.
Zulema Yoma y Zulemita Menem también dijeron presente junto al hijo de esta última. Las cámaras las captaron en los pasillos del estadio, con outfits cómodos: camperas puffer, jeans anchos y zapatillas. Madre, hija y nieto reflejaron un costado poco habitual, alejadas de la política y el protocolo, compartiendo la pasión por el fútbol y el reconocimiento a Messi en una noche histórica.
Agustina Casanova fue otra figura que no se perdió el emocionante encuentro. Asistió junto a su pequeña hija, ambas posaron felices y lookeadas con los colores de la bandera argentina.
El clima de esta previa fue festivo y emotivo. Nicolás Francella, Sabrina Rojas y varios influencers locales fueron otros de los que no se quisieron perder el encuentro. Las redes sociales se inundaron de historias y fotos, cada uno dejando constancia de su lugar en la historia, mientras la pasión y los colores celeste y blanco envolvían el ambiente. Más allá de la lista de invitados, el verdadero protagonista fue Messi, que recibió un emotivo homenaje antes de arrancar el partido.
La noche va dejando una postal cargada de emoción: Messi agradeciendo al público y demostrando su emoción desde los entrenamientos previos. Para esta ocasión única, los famosos argentinos decidieron asistir para ovacionar y acompañar a la selección durante la despedida al mejor jugador del mundo por Eliminatorias.
Crédito de las fotos: Carlos Cervetto
F.A