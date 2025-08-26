Zulemita Menem (54 años), sobre cómo fue vivir en la Quinta de Olivos con su padre Carlos Menem: “Nunca la sentí como mi hogar”

La vida dentro de la Quinta de Olivos siempre ha despertado curiosidad pues, se trata de ese espacio en donde residen los presidentes y su familia durante su mandato. No obstante, en una entrevista Zulemita Menem habló sobre cómo fueron sus años en la residencia presidencial durante el gobierno de su padre, Carlos Saúl Menem.

ZULEMITA MENEM

Lejos de sentirse privilegiada, Zulemita Menem, describió aquellos días en la Quinta de Olivos como un tiempo marcado por la incomodidad y la falta de pertenencia: “Nunca la sentí como mi casa. No era un lugar al que yo le haya tenido cariño, ni mucho menos”, confesó.

La empresaria además recordó que llegó a la residencia con 17 años y que sintió que estaba encerrada en una cárcel de oro: “Quería ir al cine y me decían ‘no, si acá hay cine’; quería ir al gimnasio y me decían ‘no, si acá hay gimnasio’”.

El brusco cambio de vida de Zulemita Menem

En sus declaraciones, Zulemita Menem reveló que el proceso de mudanza no fue inmediato, explicó que su padre se instaló primero y que la familia se mudó cuando todo estuvo completamente reacondicionado. Del mismo modo dijo que para ella esa cambio de ambiente fue más negativo que positivo: “A mí personalmente no me gustaba”, sentenció de la manera más sincera posible la empresaria.

La hija del expresidente también recordó la educación que recibió por parte de su madre mientras vivió en la Quinta de Olivos: “Cuando éramos chicos recuerdo que teníamos empleados en la casa, pero mi mamá todas las mañanas me decía que le hiciera la cama a mi hermano, hacer la comida, preparar cosas o lavar los platos. Cosas que hoy le agradezco porque si no hubiese vivido en una nube”.

El contraste de la Quinta de Olivos con el verdadero hogar de Zulemita Menem

Durante la entrevista, Zulemita Menem comparó lo que significó vivir en la Quinta de Olivos con su casa materna: “Iba a la casa de mi mamá y tenía todas mis cositas, lo sentía mío. A la Quinta de Olivos nunca la sentí como mi hogar”. Esa falta de conexión hizo que sus años en la residencia se volvieran pesados, lentos y eternos.

Zulemita Menem también se animó a compartir uno de los momentos más duros ligados al tiempo que vivió en la Quinta de Olivos: “Para mí no fueron años muy lindos, de ahí vi salir a mi hermano muerto”, recordó. Es así como la empresaria reveló que las paredes de la residencia presidencial se convirtieron en una cárcel y que por más que lo intentó jamás pudo sentirse parte del lugar.