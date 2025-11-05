El importante anuncio de Gime Accardi mientras Nico Vázquez y Dai Fernández disfrutan de su primer viaje de novios

Gime Accardi sorprendió en las redes sociales con un llamativo anuncio que considera el más "fuerte" de su vida. A pocos meses de su separación de Nico Vázquez, la actriz se mostró entusiasmada y compartió su felicidad con sus seguidores de las redes sociales.

Gime Accardi habló de su presente tras el romántico viaje de Nico Vázquez y Dai Fernández: "No estoy preparada"

Semanas después de confirmar su nueva relación amorosa con Dai Fernández, Nico Vázquez viajó junto a ella a Estados Unidos. Mientras tanto, Gime Accardi utilizó su red social de Instagram para contar una alegre noticia que tiene que ver con su carrera artística. Lejos de hacer foco en el presente amoroso de su expareja, con quien tuvo un vínculo durante 18 años, la artista se encargó de mostrarse feliz y emocionada por todo lo que se viene en su agenda laboral.

"Y se vinieron esas cositas nomás... Estén ligeritos de ropa porque la temporada de escorpio da mucho calor", escribió Gime Accardi en sus historias de Instagram. Su posteo incluida una imagen de un libreto con una lapicera y dos marcadores.

El anuncio de Gime Accardi

El guion que se encontraba leyendo contenía un detalle muy importante para sus miles de seguidores: la idea original lleva su nombre. Sobre esta publicación, Gime Accardi contó en un video que es un proyecto en el que viene trabajando hace tiempo y que pronto verá la luz. “Es muy fuerte, no están listos. Yo creo que tampoco”, expresó ansiosa y dejando con la intriga a los usuarios.

Además, manifestó mirando a cámara: "Por dentro estoy gritando". Sin embargo, la joven mantuvo la calma y evitó dar más detalles sobre este nuevo desafío. Cabe recordar que su reciente trabajo en teatro fue En otras palabras junto a Andrés Gil, una obra que estuvo dirigida por Nicolás Vázquez. El actor y director, por su parte, disfruta de estar nuevamente en pareja con su compañera de Rocky: Dai Fernández.

Para evitar que se siga especulando, hace poco tiempo, se encargó de confirmar que se están conociendo desde otro lugar y dejó en claro que ambos decidieron apostar a su amor cuando ya se encontraban separados. Si bien este viaje a Estados Unidos no fue un viaje exclusivo para ellos dos sino que se trata de una experiencia compartida con parte del equipo del exitoso espectáculo que protagonizan, lo cierto es que los artistas podrán darle riendas sueltas a su historia sin sufrir el acecho de la prensa.

Antes de subir al avión, Nico Vázquez aseguró sobre su nuevo noviazgo: “Nos sentimos bien y nos queremos mucho". No obstante, destacó que este presente quisiera vivirlo "más para adentro que para afuera" diferenciando así su anterior historia con Gime Accardi, la cual fue bastante expuesta en las redes sociales a lo largo de los años.

Nico Vázquez y Dai Fernández

De esta manera, el importante anuncio de Gime Accardi tiene que ver con su faceta artística y su crecimiento profesional mientras tanto Nico Vázquez y Dai Fernández disfrutan de su primer viaje de novios en Estados Unidos, tras el éxito de su obra musical.