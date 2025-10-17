Gimena Accardi reveló cómo vive sus días de soltera tras el divorcio de Nico Vázquez: “Me tiene muy feliz”

Gimena Accardi protagonizó una dura y sorpresiva separación de Nico Vázquez. La actriz estuvo en el ojo de la tormenta mediática, cuando se dio a conocer que ella le había sido infiel a su exesposo. Esto llevó a que diversos comentarios de los usuarios se dirigieran a su persona. Transcurridas las semanas, Accardi se dedicó a su trabajo y, finalmente, reveló cómo vive sus días de soltera, luego de todo lo vivido en los medios de comunicación.

El jueves por la noche de Gimena Accardi

Los días de soltera de Gimena Accardi: “Me tiene muy feliz”

Durante los últimos días, Gimena Accardi se dedicó a viajar por el mundo, seguir creciendo en su streaming de OLGA, y modelar para diversas marcas de ropa. Tras los escándalos que la rodearon, y que la pusieron en el ojo de las críticas, la actriz se mostró dispuesta a seguir adelante, y manteniendo una relación de respeto y cariño con Nico Vázquez. Sin embargo, muchos preguntaron cómo iban sus días de soltera, y si había vuelto a encontrar el amor.

En SQP (América), una movilera llegó al primer evento en el que se presentó Accardi, y logró que ella mantuviera una conversación con Yanina Latorre. Al comienzo, la actriz aseguró: “Yo estoy bien, trabajando muy a pleno. Eso me tiene muy ocupada y muy feliz”. De esta manera, se refirió a los rumores que la rodearon por un tiempo, y a los que ahora envuelven a su expareja. Gimena marcó la distancia, y expresó que se sentía feliz si él había vuelto a encontrar el amor.

La conductora no dudó en referirse a todo lo que se le había dicho durante un tiempo, cuando ella misma confirmó que había sido infiel durante su matrimonio con Vázquez. Ante las críticas de los periodistas, ella relajó la situación y expuso que no tenía rencor. “Como yo estoy acá trabajando, sé que ustedes también. Así que, desde el respeto, se puede dialogar todo”, sentenció. Los halagos sobre ella cayeron, al mismo tiempo que ella se despedía del móvil. Majo Martino le pidió que aprovechara la soltería, y ella se mostró lejana a un nuevo amor. “No, no tengo tiempo. Estoy trabajando muchísimo”, dijo tajante.

Gimena Accardi sorprendió a todos con sus declaraciones, lejos de cualquier polémica y rumor que se encuentre en su alrededor. Por el contrario, la actriz disfruta de su soltería, dándolo todo en su trabajo en el teatro, el streaming y diversos eventos de lujo. En sus redes sociales, no duda en promocionar las marcas con las que trabaja o los nuevos proyectos que se acercan, al igual que sus viajes con amigos y seres queridos.

