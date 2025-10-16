Gimena Accardi reveló que nunca sospechó del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández: "Quiero creer que es de ahora"

Gimena Accardi rompió el silencio luego de que Nicolás Vázquez confirmara su romance con la actriz Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky. La actriz fue entrevistada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, donde habló con calma y sinceridad sobre cómo vive este nuevo capítulo en la vida de su ex pareja.

Gimena Accardi rompió el silencio sobre el romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández

“Si Nico está bien, yo estoy bien, le deseo lo mejor, de todo corazón. A él y a Dai, nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico”, aseguró Gimena, dejando en claro que no hay resentimientos y que mantiene un cariño profundo por quien fue su esposo durante casi dos décadas.

Yanina Latorre quiso ir un poco más allá y le preguntó si conocer a Dai Fernández, actual pareja de Vázquez, le generaba alguna incomodidad o celos. “No. Dai es un amor, es una divina. Es hermosa, es talentosa. Siempre fueron muy amigos y entiendo que en la contención que ambos se tuvieron que dar, entiendo que te podés enamorar, sentir cosas, y bien por ellos, me alegra”, respondió Accardi, con una actitud serena y comprensiva.

Cuando la conductora le consultó si alguna vez había sospechado que entre ellos podía haber algo más, la actriz fue clara: “Entiendo las especulaciones, es lógico, pero no, o quiero creer que es de ahora”.

Con esa frase, Gime dio a entender que confía en la versión de que la relación entre Nico y Dai comenzó recientemente, una vez que su matrimonio ya estaba disuelto. Además, explicó que su historia con Vázquez había llegado a su fin hace tiempo. “Ya veníamos separados desde hace tiempo”, dijo. “Se venía filtrando sobre la separación, así que decidimos contarlo nosotros”, agregó, refiriéndose al momento en que ambos comunicaron públicamente su ruptura.

Finalmente, Accardi habló del vínculo actual que mantiene con su ex pareja: “Sí, yo a Nico lo adoro. Siempre lo voy a querer feliz, sea con Dai o con la que quiera, pero el amor de pareja se terminó. Tenemos un vínculo hermoso en el que podemos comunicarnos, charlar. Pasé 18 años siendo una persona muy feliz con un hombre que me hizo muy feliz”.

Con palabras llenas de madurez y afecto, Gimena Accardi dejó en claro que el cierre con Nico Vázquez fue en buenos términos y que desea es ver bien al actor, tanto a nivel profesional, personal o incluso sentimental con alguien más.

