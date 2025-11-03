Marley contó la diferencia entre la crianza de Mirko y la de Milenka: “Tengo mucho menos temor”

Marley habló sobre su experiencia como padre de Mirko y Milenka, y compartió cómo vive esta nueva etapa familiar. Al referirse a la crianza de sus hijos, destacó que con el paso del tiempo su forma de encarar la paternidad fue cambiando. En ese contexto, contó la diferencia entre la crianza de sus dos hijos y cómo eso impacta en su día a día.

En las últimas horas, el presentador estuvo en Cortá por Lozano (Telefe), junto a su pequeña hija. Durante la charla, habló sobre cómo vive esta nueva etapa de la paternidad y comparó la experiencia actual con la que tuvo al criar a su primer hijo. “Con Mirko todo era nuevo, con ella ya agarro el bolso, los pañales, todo, estoy canchero”, reveló.

Por su parte, Marley también comentó las diferencias que encuentra en el crecimiento y la crianza de sus dos hijos. Según explicó, la experiencia acumulada le permite actuar con más soltura y menos temor. “Tengo mucha más experiencia con Milenka, entonces tengo muchos menos temores que con Mirko”, agregó, destacando que ahora se siente más preparado para enfrentar las situaciones cotidianas.

El conductor también recordó una escena reciente con su madre, quien lo observaba mientras cambiaba los pañales de Milenka. “Me miraba mi mamá y me dijo ‘qué canchero que estás’. Y bueno, ya es distinto; antes era todo con temor, todo despacio, ahora ya sé bien los tiempos, todo”, relató.

Durante el programa, Marley también habló sobre el cumpleaños de Mirko y cómo fueron cambiando sus gustos con el paso de los años. “Ya pasaron los Paw Patrol, ahora ya todo es Minecraft”, comentó, haciendo referencia a las nuevas preferencias de su hijo. La evolución en los intereses del menor forma parte de una etapa distinta.

Sobre Milenka, el humorista detalló que es una niña muy risueña, que se muestra cómoda con familiares y amigos. “Es muy dada para ir con todos”, señaló, y contó que ya comenzó a hablar. Estos primeros pasos en el desarrollo de su hija lo encuentran más relajado, con una actitud distinta.

El conductor explicó que, con el tiempo, aprendió a reconocer los ritmos, las necesidades y las señales de sus hijos. Esa experiencia le permite actuar con mayor seguridad y disfrutar de los pequeños gestos cotidianos. “Ya sé bien los tiempos”, repitió, como una forma de resumir el aprendizaje que fue incorporando.

