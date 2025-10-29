La drástica decisión que tomó Nico Vázquez con Gimena Accardi a tres semanas de blanquear su noviazgo con Dai Fernández

Después de varias semanas de rumores, Nicolás Vázquez decidió romper el silencio y confirmar su relación con Dai Fernández, actriz con quien comparte escenario en su actual obra teatral. Fue durante una entrevista que el actor despejó cualquier duda sobre su presente sentimental, a poco tiempo de su separación de Gimena Accardi.

Nico Vázquez y Dai Fernández

El pasado 13 de octubre, Nico Vázquez reconoció públicamente que está viviendo una nueva etapa junto a Dai Fernández y que tiene “ganas de vivir la vida”. Aunque la pareja no se ha mostrado juntos oficialmente, la confirmación bastó para que sus nombres volvieran a ocupar los titulares y se conocieran nuevos detalles sobre cómo transita este momento.

Yanina Torres habló sobre el vínculo de Nico Vázquez y Dai Fernández

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre aportó más información sobre la relación y mostró imágenes del entorno del actor junto a su compañera. Según la periodista, el vínculo entre ambos “está cada vez más avanzado” y pasan mucho tiempo juntos fuera del teatro.

“Van a viajar a Philadelphia para correr la carrera de Rocky junto a otras dos personas de su equipo de la obra teatral”, contó Yanina Latorre. Además, agregó: “Van a tener una reunión con el equipo de Sylvester Stallone porque va a venir a la Argentina a ver la obra”.

Además, Yanina Latorre compartió un par de fotos de donde la pareja está caminando juntos: “se los ve tranquilos, saliendo de una de sus casas, con café en mano. A él se lo ve más entero. Me dicen que está más feliz y relajado, además de que no es raro verlos juntos a todas horas”, explicó.

La drástica decisión que tomó Nico Vázquez con Gimena Accardi

Más allá de su nuevo romance, la conductora también reveló un cambio significativo en la relación entre Nicolás Vázquez y su expareja. Según contó, desde que el actor confirmó su vínculo con Dai Fernández, la comunicación con Gimena Accardi se redujo considerablemente.

Gime Accardi y Nico Vázquez

“Cada vez habla menos con su ex”, aseguró Yanina Latorre, dejando entrever que el actor decidió tomar distancia definitiva para enfocarse en su nueva etapa. A tres semanas de haber hecho pública su relación, todo indica que Nico Vázquez prioriza su bienestar emocional y una vida más tranquila, lejos de los rumores y del pasado.