El importante proyecto de Daniel Aráoz y su hija, Lola, que inaugura una nueva etapa en la vida del actor

Daniel Aráoz presentó el importante proyecto que inició junto a su hija Lola, una propuesta que inaugura una nueva etapa en su vida. La iniciativa se centra en la formación teatral y busca integrar técnicas clásicas con experiencias personales. Este nuevo ciclo también se plantea como una oportunidad para explorar una faceta desconocida del artista.

Daniel Aráoz y su hija Lola iniciaron un importante proyecto que impactó a todos

Daniel Aráoz dio inicio a un proyecto significativo acompañado por su hija Lola, marcando el punto de partida de un nuevo capítulo en su trayectoria artística. La propuesta combina enseñanza y práctica, con el objetivo de transmitir conocimientos y abrir un espacio de formación accesible para actores y actrices en distintas etapas de aprendizaje.

Daniel Aráoz

El reconocido actor compartió en sus redes sociales una imagen que dio inicio al nuevo negocio que inició con su hija. Este momento proyectó una etapa distinta en su vida profesional y personal. Juntos tomaron la decisión de unir sus pasiones para empezar juntos a dar un ciclo de clases de teatro.

La propuesta de Daniel Aráoz, que se presenta como un espacio de formación abierto para todos, busca transmitir técnicas actorales y experiencias acumuladas a lo largo de su carrera. En su cuenta de Instagram, escribieron: “CLASES TEATRO 2026 – Daniel Aráoz. Durante el año pasado realizamos junto a mi hija Lola un seminario de actuación destinado a actores y actrices en etapa inicial”.

Daniel Aráoz y su hija Lola

Por otro lado, el actor también se manifestó, dejando ver lo que tanto él como la actriz buscaban con sus clases. “Espacio de formación intensiva donde trabajamos herramientas básicas del oficio: presencia escénica, entrenamiento corporal y vocal, improvisación y construcción de personajes”, continuó.

El proyecto de Daniel Aráoz y su hija Lola que inaugura una nueva etapa en sus vidas

En su publicación, Daniel Aráoz explicó que este nuevo ciclo tendrá un enfoque más amplio: “En este ciclo 2026, abierto para todos, trabajaremos las grandes técnicas actorales que han atravesado la historia del teatro, integrándolas con la experiencia viva del oficio”. Además, destacó que su aporte será transmitir lo aprendido a lo largo de su trayectoria.

Daniel Aráoz

“Mi aporte —humilde y profundo— será transmitirles mi proceso: mis hallazgos, mis errores, mis fracasos y mis descubrimientos”, concluyó. Cabe destacar que el artista es uno de los intérpretes más reconocidos del teatro y el cine argentino. Con una trayectoria que abarca más de tres décadas, se destacó en producciones teatrales de gran prestigio y en películas que lo consolidaron como un actor versátil.

A lo largo de su carrera, Daniel Aráoz trabajó con directores de renombre y fue parte de proyectos que marcaron distintas etapas del cine argentino. La propuesta que inició junto a su hija Lola incluye entrenamiento corporal y vocal, improvisación, construcción de personajes y análisis de grandes corrientes teatrales, buscando llevarles a sus estudiantes parte de su experiencia.

Daniel Aráoz y su hija Lola

Daniel Aráoz presentó un importante proyecto junto a su hija Lola, que inaugura una nueva etapa en la vida del actor. La propuesta se centra en la formación teatral y en la transmisión de técnicas y experiencias, integrando tradición y actualidad en un espacio pensado para quienes buscan desarrollarse en la actuación.

VDV