En una noche donde la moda se vivió como una experiencia total, Fabián Zitta presentó su colección Couture Fall 2026 “Acto Número 1” junto al lanzamiento de su primera fragancia en Tokyo Costanera, el pasado 15 de abril. Con una propuesta marcada por los volúmenes, las transparencias y la experimentación textil, el diseñador reafirmó su universo creativo con un desfile pensado como una obra integral.

Entre las invitadas, varias de las figuras más elegantes de la escena local dijeron presente, pero fueron Valeria Mazza, Pampita y Rossella Della Giovampaola quienes se robaron todas las miradas. Cada una, fiel a su estilo, interpretó las claves de la noche con apuestas sofisticadas y personales que no pasaron desapercibidas.

Así fue el desfile de Fabián Zitta

De Valeria Mazza a Pampita y Rossella Della Giovampaola: los mejores looks del desfile de Fabián Zitta

Valeria Mazza apostó por un look de alto impacto donde el negro absoluto fue protagonista. La modelo llevó un vestido largo con una falda de efecto jacquard y transparencias que aportaban movimiento. El diseño se ajustaba a la cintura con un cinto ancho texturizado, marcando la silueta y generando un contraste de materiales.

El toque más moderno llegó con una chaqueta cropped de acabado charolado, que sumó brillo y un aire disruptivo al conjunto. La empresariaompletó con stilettos clásicos, joyería mínima y su característico beauty look: ondas naturales, maquillaje luminoso y labios nude. El detalle final, uñas rojas, aportó ese guiño de elegancia atemporal que equilibra lo vanguardista.

Valeria Mazza en el desfile de Fabián Zitta

Rossella Della Giovampaola deslumbró con un total look fucsia que demostró cómo un solo color puede ser protagonista sin perder sofisticación. La clave estuvo en el juego de texturas: combinó un suéter de punto liviano, de acabado mate y aire relajado, con una falda midi tipo pencil cubierta de grandes lentejuelas, que capturaban la luz en cada movimiento.

El diseño de la falda sumó un detalle audaz con recortes estratégicos que dejaban ver la piel de forma sutil y moderna. La socialité argentina sumó stilettos de gamuza al tono y un mini bolso con brillo y cadena metálica. Con el pelo suelto y maquillaje en tonos neutros, logró un equilibrio perfecto entre impacto y elegancia.

Rossella Della Giovampaola en el desfile de Fabián Zitta

Pampita volvió a demostrar por qué es referente de estilo con un minivestido negro que combinó sensualidad y elegancia. El diseño, con escote halter, dejaba los hombros al descubierto y destacaba su figura, mientras que el tejido presentaba aplicaciones que sumaban textura y profundidad al clásico negro.

El detalle más llamativo estuvo en la falda asimétrica, con un efecto ilusión gracias a una capa de tul transparente con microaplicaciones que generaba movimiento y alargaba visualmente las piernas. Fiel a su estilo, eligió accesorios minimalistas: sandalias de tiras finas y aros plateados.

Pampita en el desfile de Fabián Zitta

En cuanto al beauty look, optó por un rodete alto que realzó el escote y un maquillaje fresco con foco en la piel luminosa. La manicura roja, en sintonía con otras invitadas, sumó un toque clásico que elevó el conjunto.

Rossella Della Giovampaola, Valeria Mazza y Pampita

Los mejores looks del desfile de Fabián Zitta

Gabriela Sari, Flor de la V y Sabrina Garciarena

Sofía Jujuy Jiménez, Andrea Frigerio y Romina Gaetani

Liz Solari y Analía Maiorana con Fabián Zitta

Evelyn Scheidl, Andrea Frigerio y Teresa Calandra

Fotos: The Others