Barby Franco reveló cómo es la decoración del cumple de Sarah Burlando: “Creando el mágico fondo del mar”

La cuenta regresiva para el cumpleaños número tres de Sarah Burlando ya comenzó y Barby Franco encendió la expectativa de sus seguidores al compartir los primeros adelantos de la celebración. Ahora, finalmente reveló parte de la estética del evento, confirmando que la temática será sirenas, un mundo mágico que encantó a todos.

Sarah Burlando, Baby Franco y Fernando Burlando

En sus historias de Instagram, Barby Franco mostró por primera vez el diseño de la invitación: una animación de una pequeña sirena con rasgos muy similares a los de Sarah Burlando, detalle que enterneció a sus seguidores. El cumpleaños será el lunes 15 y, aunque la familia aún mantiene en reserva ciertos aspectos del festejo, el adelanto dejó en claro que la producción será tan detallada como soñada.

Un mundo de sirenas hecho a medida de Sarah

Tal como reveló Barby Franco, la fiesta de Sarah Burlando tendrá como eje central un universo marino inspirado en sirenas. La invitación digital ya lo anticipa: una ilustración encantadora donde la protagonista tiene facciones parecidas a la pequeña, lo que confirma que la idea está pensada especialmente para ella.

Este adelanto terminó de confirmar lo que muchos intuían: será una fiesta dulce, estética y cuidada, como todas las que Barby Franco acostumbra a organizar para Sarah Burlando. Aunque aún no reveló el look que usará la cumpleañera ni qué actividades habrá para los invitados, la temática promete un ambiente de ensueño.

Los últimos detalles de la fiesta de Sarah Burlando

Además de la invitación, Barby Franco también mostró parte del proceso de ambientación. En una de sus historias, compartió una decoración con una pecera repleta de detalles marinos y escribió: “Creando el mágico fondo del mar de Sarah”, confirmando que la escenografía estará llena de referencias submarinas. Peces, corales, tonos turquesa y elementos brillantes formarán parte de la puesta, que apunta a recrear una verdadera aventura bajo el agua.

Aunque todavía falta conocer el resultado final, los adelantos ya dejan ver que el cumpleaños número tres de Sarah Burlando será un evento lleno de fantasía, color y detalles personalizados, como cada celebración que Barby Franco prepara con dedicación para su hija.