Así es la casa de Esteban Lamothe: sencilla, funcional y decorada a la perfección

Esteban Lamothe es uno de los actores argentinos más exitosos de los últimos años, con muchos éxitos en su haber. A pesar de eso, mantiene un perfil bajo, sin revelar casi nada de su cotidianeidad, la gran mayoría del tiempo. El único aspecto en el que no cumple esa norma, al menos en parte, es en las redes sociales, donde se lo puede ver con su familia, pareja o comparte videos desde su propia casa.

Así es la casa de Esteban Lamothe

Por lo que se puede ver en su cuenta de Instagram, Esteban Lamothe, que protagoniza Envidiosa 3 junto a Griselda Siciliani, vive en un departamento con estilo minimalista. Si bien no parece particularmente grande, está distribuido de tal manera que cada espacio pueda cumplir más de una función, con muebles afines a eso.

En cuanto a la decoración, una paleta de colores neutros se adueña de los ambientes y complementan el piso de color madera. El arte se hace presente en forma de cuadritos y también existe lugar para las plantas, que se esparcen a lo largo del inmueble.

El living de Esteban Lamothe

En el living se alza un enorme mueble de madera, que funciona como biblioteca, y está repleto de libros, pero también como centro de entretenimiento, con una televisión colgada en el centro. Cerca del mismo, un enorme sofá cama de tono gris.

La casa de Esteban Lamothe es sencilla, pero se encuentra muy bien decorado y logra transmitir su objetivo. El actor de Envidiosa vive en un departamento armonioso y que parece adaptarse a todas sus necesidades, mientras refleja su estilo propio.