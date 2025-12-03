La historia detrás de la estatua religiosa que lleva el cuerpo de Esteban Lamothe escondido

Esteban Lamothe protagoniza una historia singular vinculada a la estatua religiosa que lleva su cuerpo escondido. El relato conecta su recorrido personal con un símbolo cultural que forma parte del paisaje porteño, en una experiencia que se mantiene vigente con el paso del tiempo. La anécdota se suma a los distintos capítulos de su carrera y aportó un detalle poco conocido de su vida.

La escultura religiosa que lleva escondido el cuerpo de Esteban Lamothe

Esteban Lamothe se encuentra ligado a una estatua religiosa que lleva su cuerpo escondido, un detalle que sorprende por la manera en que se integra a su trayectoria. La anécdota reveló un aspecto poco conocido de su vida y sumó un capítulo inesperado a su camino artístico. La presencia de esa figura en un reconocido lugar convirtió el episodio en parte de su historia.

El actor es reconocido por su trayectoria en cine, teatro y televisión, pero pocos saben que su cuerpo quedó inmortalizado en una de las esculturas religiosas más emblemáticas de Buenos Aires. Durante una entrevista con Diego Leuco en la Peña del Morfi (Telefe), el artista dio detalles desconocidos de esta experiencia.

Según contó Esteban Lamothe, su cuerpo fue modelo para la estatua de Cristo que se encuentra en el parque temático Tierra Santa, un dato que sorprendió a muchos de sus seguidores. “Me pagaron 500 pesos”, recordó. En ese momento, estaba dando sus primeros pasos en la profesión y aceptó la propuesta como un trabajo más.

El proceso consistió en posar durante varias horas para que los artistas pudieran tomar las medidas y reproducir la anatomía en la figura de Jesús. “En esa época tenía una cuñada que se llamaba la Lole que estaba haciendo los animales de Tierra Santa: el camello, la cabra, todo lo que había en el pesebre”, explicó.

El difícil proceso al que se sometió Esteban Lamothe para la escultura religiosa

En este contexto, Esteban Lamothe contó que para él fue una experiencia nueva y agregó que nunca hubiera pensado que le podría suceder. “Me desnudaron, me pusieron una bolsa en los genitales, una de nylon grande, de consorcio. Fue una catástrofe. Me tiraron todo el yeso arriba, que era muy pesado. Me costaba respirar”, comentó.

Según recordó, la parte más difícil de todo el proceso ocurrió después: “Después, cuando me sacaron el yeso, me di cuenta de que me tendría que haber depilado”. Al momento de retirar todo el yeso que colocaron para realizar la escultura, el artista contó que le generó mucho dolor. “¡No sabés lo que duele cuando te sacan los pelos del empeine! Me arrancaron todo. Por suerte tenía la bolsa de nylon en los genitales”, comentó.

A pesar de saber que es su cuerpo, Esteban Lamothe sostuvo que no se siente identificado cuando ve la estatua. “Lo veo medio como un cuerpo random, porque tiene la cara de Jesucristo, pero no, soy yo. Soy yo. Era mucho más flaco que ahora, era muy flaquito. Más como el cuerpo de Cristo. Después tuve músculos, ahí no tenía todavía”, concluyó.

