Las producciones argentinas están generando gran sensación en los suscriptores de Netflix. Una de ellas es El cuaderno de Tomy, una película dramática inspirada en hechos reales, que cuenta con un elenco encabezado por Valeria Bertuccelli, Esteban Lamothe, Malena Pichot y Mauricio Dayub. Una historia cargada de emoción, resiliencia y amor incondicional, que invita a reflexionar sobre la maternidad, la vida y el legado que se deja en los seres queridos.

Esteban Lamothe, Malena Pichot, Valeria Bertuccelli y Mauricio Dayub arrasan en Netflix con una nueva película argentina

Netflix cuenta en su catálogo con una película que narra un caso real, el de María Vázquez, mujer arquitecta, dibujante y bloguera argentina que enfrentó una enfermedad terminal con una actitud positiva, valiente y con el humor ácido que la caracterizaba. El cuaderno de Tomy está protagonizado por Valeria Bertuccelli y Esteban Lamothe, quienes están acompañados por Malena Pichot y Mauricio Dayub en roles fundamentales para contar los hechos que componen este largometraje.

Escena de El cuaderno de Tomy, la película argentina que está en Netflix.

Si bien su llegada a la plataforma fue en 2020, en plena pandemia del coronavirus, su trama la siguen colocando como una de las más vistas. Y es que pese a ser un relato triste que habla sobre la muerte también brinda una mirada llena de optimismo y enseña cómo en los momentos más difíciles es posible encontrar razones para reír y celebrar la vida.

El cuaderno de Tomy cuenta cómo afronta María Vázquez, interpretada por Valeria Bertuccelli, su grave diagnóstico, pero también el gesto de amor hacia su hijo. Mientras se encuentra internada. atravesando por todo tipo de dolores y un desgaste físico propio de la enfermedad, la mujer comienza a escribir en un cuaderno dedicado a él. Sus mensajes repletos de amor, enseñanzas y anécdotas se convirtieron en un legado único para su primogénito.

Este gesto se convirtió en un fenómeno literario, ya que su libro, titulado originalmente El cuaderno de Nippur, fue publicado seis meses después de su fallecimiento y se transformó en un éxito de ventas. Fue entonces que estas páginas dieron el salto a convertirse en una producción audiovisual que logró conmover al público a través de la pantalla de Netflix.

El elenco se completa con las participaciones de Catarina Spinetta, Carla Quevedo, Anita Pauls, Mónica Antonópulos y Paola Barrientos, quienes aportan solidez interpretativa y sensibilidad a una trama que exige verdad y emoción en cada escena. El cuaderno de Tomy fue aclamada por la crítica, destacando así profundidad del guion, la impactante interpretación de Valeria Bertuccelli y la combinación perfecta entre drama, emoción y humor.

Sin dudas, si se busca una película que provoque risas y llanto al mismo tiempo, El cuaderno de Tomy es una opción imperdible. Aunque también es ideal para quienes desean ver una historia real que invite a reflexionar sobre temas más sensibles. En resumen, Esteban Lamothe, Malena Pichot, Valeria Bertucelli y Mauricio Dayub arrasan en Netflix con esta nueva película argentina estrenada en 2020 y que desde entonces no deja de sumar visualizaciones en la plataforma.