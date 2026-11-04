jueves 05 de noviembre del 2026
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El increíble parecido de Faustino Simeone con su papá, Gianluca

El hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebró su primer cumpleaños rodeado de afectos, en las fotos del festejo se ve el gran parecido con su papá.

Gianluca Simeone, Eva Bargiela y su hijo Faustino.
Gianluca Simeone, Eva Bargiela y su hijo Faustino. | Redes sociales

Como en toda celebración del primer año de un bebé, las emociones y la sensibilidad afloraron en su máxima expresión. Rodeado del amor de sus padres, de su abuela materna y de los muchos invitados presentes y de otros que le transmitieron su afecto a la distancia, Faustino Simeone festejó su primer añito con esa misma sonrisa que tanto le ponderan sus padres, la modelo Eva Bargiela y el futbolista Gianluca Simeone (28).

El increíble parecido de Faustino Simeone con su papá, Gianluca
Faustino junto a sus padres, Eva Bargiela y Gianluca Simeone.

Eva Bargiela festejó el cumpleaños de su hijo, Faustino: "Te amamos bebito de las sonrisas infinitas!"

“Te amamos bebito de las sonrisas infinitas! Llegaste para llenar nuestras vidas de amor, de inocencia y de felicidad”, fueron las palabras que le dedicó su madre en Instagram al segundo nieto del “Cholo” Diego Simeone. Precisamente, el DT del Atlético de Madrid lo saludó a través de las redes: “Mi león y mi cachorro!”, escribió junto a foto de su hijo alzando a “Fausti”.

El increíble parecido de Faustino Simeone con su papá, Gianluca
Faustino Simeone en el festejo de su primer añito.

Quien sí pudo disfrutar de la reunión fue Carolina Baldini, que tambien se expresó en las redes: “Ya pasó un año desde que llegaste a nuestras vidas y nos regalaste una nueva forma de amar. Hoy tus dos abuelas custodian tu vida. Una en la tierra y otra en el cielo para que seas muy feliz!” Entre los famosos presentes estuvieron Sofía “Jujuy” Jiménez, Sol Pérez junto a su hijo Marco Mazzoni (1), y Josefina “La China” Ansa con Diego Mendoza y sus hijos India (3) y Rafael (1).

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