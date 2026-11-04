El increíble parecido de Faustino Simeone con su papá, Gianluca

Como en toda celebración del primer año de un bebé, las emociones y la sensibilidad afloraron en su máxima expresión. Rodeado del amor de sus padres, de su abuela materna y de los muchos invitados presentes y de otros que le transmitieron su afecto a la distancia, Faustino Simeone festejó su primer añito con esa misma sonrisa que tanto le ponderan sus padres, la modelo Eva Bargiela y el futbolista Gianluca Simeone (28).

Faustino junto a sus padres, Eva Bargiela y Gianluca Simeone.

Eva Bargiela festejó el cumpleaños de su hijo, Faustino: "Te amamos bebito de las sonrisas infinitas!"

“Te amamos bebito de las sonrisas infinitas! Llegaste para llenar nuestras vidas de amor, de inocencia y de felicidad”, fueron las palabras que le dedicó su madre en Instagram al segundo nieto del “Cholo” Diego Simeone. Precisamente, el DT del Atlético de Madrid lo saludó a través de las redes: “Mi león y mi cachorro!”, escribió junto a foto de su hijo alzando a “Fausti”.

Faustino Simeone en el festejo de su primer añito.

Quien sí pudo disfrutar de la reunión fue Carolina Baldini, que tambien se expresó en las redes: “Ya pasó un año desde que llegaste a nuestras vidas y nos regalaste una nueva forma de amar. Hoy tus dos abuelas custodian tu vida. Una en la tierra y otra en el cielo para que seas muy feliz!” Entre los famosos presentes estuvieron Sofía “Jujuy” Jiménez, Sol Pérez junto a su hijo Marco Mazzoni (1), y Josefina “La China” Ansa con Diego Mendoza y sus hijos India (3) y Rafael (1).