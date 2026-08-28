Carolina Baldini dio cátedra de estilo en las playas de Ibiza: impronta boho chic, vestido bicolor y beauty look minimalista

Carolina Baldini volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una serie de fotos tomadas durante su estadía en Ibiza. La modelo posó con las increíbles playas de fondo y deslumbró con una propuesta de moda marcada por el color, la comodidad y la elegancia. Su elección fue un vestido bicolor, acompañado por un beauty look minimalista.

Carolina Baldini brilló en la playas de Ibiza con su vestido bicolor

Carolina Baldini se encuentra pasando unos días de descanso en Ibiza y fiel a su estilo impactó con su increíble look playero. Mientras caminaba por las playas de la isla española, fue capturando varias postales y las compartió en sus historias de Instagram dejando ver su outfit.

La imagen artística de Carolina Baldini en Ibiza

Según se puede ver en las imágenes que publicó la empresaria, en esta ocasión apostó por un vestido bicolor cercano al estilo boho-chic, aunque con una versión cuidada. La prenda se convirtió en el centro de la escena gracias a una paleta vibrante que remite a los colores de un atardecer. El rojo y el naranja se integran en un diseño de líneas abstractas.

En cuanto al tejido era liviano y permitió que la prenda acompañara sus movimientos y se adaptara al entorno abierto. La caída fluida de la falda generó una silueta relajada, mientras que la cintura marcada aportó definición y estructura. El equilibrio entre el volumen de la parte inferior y el ajuste en la zona media le dio al conjunto una apariencia estilizada, sin perder el carácter informal propio de una jornada de verano europeo.

El look de Carolina Baldini en Ibiza

El diseño del vestido bicolor que usó la mamá de Giuliano, Giovanni y Gianluca Simeone, de corte largo y sin mangas, se completa con un cuello redondo que refuerza su impronta simple. El estampado otorga una fuerte identidad visual y evita que el conjunto necesite demasiados accesorios, solo llevó unas gafas de sol de montura oscura colgadas en el escote.

Carolina Baldini confirmó que un maquillaje minimalista realza la belleza natural

En cuanto al beauty look, Carolina Baldini optó por una propuesta minimalista ya que el maquillaje se mantuvo discreto y acompañó sus rasgos sin recargar la imagen. Para su rostro optó por una apariencia limpia y luminosa que permitió que su piel luzca natural bajo la luz del sol.

En tanto, sus labios, hidratados y naturales, mantuvieron una estética suave y sin complicaciones. El resultado se alineó con la tendencia de belleza natural, que busca destacar la expresión y mantener una apariencia fresca.

Carolina Baldini y su amiga Julieta en Ibiza.

Con una prenda de fuerte presencia, accesorios reducidos y un maquillaje natural, Carolina Baldini demostró que no siempre es necesario recurrir a un conjunto recargado para lograr impacto en el mundo de la moda. En Ibiza, encontró una combinación entre color, movimiento y frescura que convirtió su look en el gran protagonista de las postales.