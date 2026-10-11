Las vacaciones de Eva Bargiela y Gianluca Simeone con su hijo Faustino en Miami: mucha playa y sus primeros pasitos en el mar

Eva Bargiela y Gianluca Simeone disfrutaron de unas vacaciones familiares en Miami junto a su hijo Faustino, quien está próximo a cumplir su primer año de vida. La modelo compartió en Instagram una serie de fotografías de su estadía en Estados Unidos, donde aprovecharon los días de sol para descansar y disfrutar de la playa.

Entre paseos por la costa, tardes de pileta y momentos de juego, la pareja mostró parte de su intimidad familiar durante el viaje. El álbum reunió distintas escenas protagonizadas por el niño, que el próximo 25 de octubre celebrará su primera vuelta al sol.

La vida familiar de Eva Bargiela y Gianluca Simeone junto a Faustino

Eva Bargiela y Gianluca Simeone comenzaron su relación en 2024, después de conocerse durante el festejo de cumpleaños de la modelo, en diciembre de 2023. Durante los primeros meses mantuvieron un vínculo a distancia debido a los compromisos profesionales del jugador en España, hasta que comenzaron a consolidar su relación. En mayo de 2025, la pareja anunció que esperaba a su primer hijo, una noticia que compartió con sus seguidores después de que el futbolista realizara un particular festejo durante un partido. Desde entonces, ambos comenzaron a mostrar algunos de los preparativos para la llegada del bebé.

Eva Bargiela junto a su hijo Faustino y a su pareja Gianluca Simeone durante sus vacaciones en Miami.

El 25 de octubre de ese mismo año nació Faustino, el primer nieto de Diego "Cholo" Simeone y Carolina Baldini. Desde su nacimiento, sus padres compartieron fotografías de distintas etapas de su crecimiento a través de las redes sociales. La familia también aprovechó diferentes oportunidades para viajar. Durante el Mundial de 2026, ambos estuvieron en Estados Unidos para acompañar a Giuliano Simeone, hermano del deportista, quien integró la convocatoria selección argentina.

En aquella oportunidad, recorrieron Nueva York y visitaron los parques de Disney en Orlando junto a Faustino. Ahora, a pocos días de celebrar su primer cumpleaños, el pequeño volvió a convertirse en protagonista de las publicaciones de su mamá, esta vez durante una estadía en Miami que incluyó jornadas de playa y actividades al aire libre.

Las mejores fotos de las vacaciones de Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Faustino en Miami

Entre las imágenes compartidas por Eva Bargiela se destaca una fotografía junto a Faustino sobre una reposera, ubicada cerca de la playa. La modelo luce una bikini blanca mientras se inclina hacia su hijo, quien lleva un conjunto de baño celeste con mangas azules. Ambos acercan sus rostros en una de las escenas más cariñosas de la publicación. Otra postal muestra a Gianluca Simeone con el bebé sobre sus hombros, mientras camina por la orilla. El deportista lleva un traje de baño azul y sostiene las piernas de Faustino, que sonríe frente a la cámara. Detrás de ellos se extiende una amplia franja de arena junto al océano y un cielo radiante.

Gianluca Simeone disfrutó de una jornada de playa junto a su hijo Faustino y a su pareja, Eva Bargiela (Instagram)

El álbum también tiene una fotografía de los tres integrantes de la familia posando frente al mar. El futbolista sostiene al pequeño entre sus brazos, mientras Eva aparece a su lado con un conjunto playero blanco. La imagen los muestra durante una de las jornadas que compartieron en Miami. En otra fotografía, la influencer sostiene al pequeño cerca del agua, mientras el bebé mira hacia la cámara. Su mamá lo observa sonriente y, detrás de ellos, varias aves sobrevuelan la costa.

Faustino Simeone disfrutó de una tarde soleada junto a sus padres (Instagram).

Las vacaciones también incluyeron momentos de relajación. En una de las imágenes, Faustino aparece recostado boca abajo sobre una reposera, con una amplia sonrisa. Detrás se encuentra Gianluca, quien sostiene una gorra oscura frente a su rostro mientras juega con su hijo. El sector está rodeado de palmeras y edificios de varios pisos. Entre las fotografías también aparece una imagen del cielo azul atravesado por una formación de aves, que completa el registro de los paisajes que disfrutaron durante el viaje.

Durante las jornadas de playa, Faustino lució diferentes conjuntos de baño en tonos celestes mientras exploraba el entorno acompañado por sus padres. Además de las fotografías, la pareja compartió un video en el que se puede ver al pequeño dando sus primeros pasos, uno de los momentos más especiales de su crecimiento. Las vacaciones de Eva Bargiela y Gianluca Simeone en Miami dejaron nuevas imágenes familiares junto a su hijo, quien se prepara para celebrar su cumpleaños después de un año en el que acompañó a sus padres en distintos viajes.