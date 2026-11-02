Eva Bargiela compartió lo mejor de octubre: Cumpleaños de su bebé Faustino, looks en tendencia y momentos en familia

Eva Bargiela repasó octubre mediante un carrusel dedicado al primer cumpleaños de Faustino, su hijo con Gianluca Simeone, las vacaciones y distintos looks. El álbum publicado en Instagram enlazó recuerdos familiares con propuestas de moda que fueron desde prendas relajadas hasta combinaciones más elaboradas.

La publicación reunió festejos, paseos al aire libre y autorretratos que permitieron apreciar elecciones de vestuario contrastantes. Los gestos compartidos con sus seres queridos y una visita a la cancha aportaron variedad al repaso, sin desplazar a la maternidad del centro del relato.

Los detalles del primer cumpleaños de Faustino

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron el primer año de Faustino el 25 de octubre. En una fotografía, el homenajeado aparece en una manta blanca, con una torta apoyada en un banquito y dos osos de peluche alrededor; su papá se agachó a un costado para capturar el momento. El rincón del jardín lucía un cartel con el nombre del cumpleañero delante de los arbustos y una ambientación en tonalidades suaves. Vestido con chomba color marfil y pantalón beige, el niño se acomodó descalzo junto al pastel, en un entorno de césped y vegetación.

El aniversario incluyó una sesión entre osos de peluche y una ambientación inspirada en el circo.

Una segunda ambientación se inspiró en el universo del circo, con una carpa de rayas, globos rojos, verdes y beige, además de una torta de varios pisos decorada con motivos circenses. En la secuencia, los padres sonríen ante el montaje, con el pequeño en brazos de la modelo. La fiesta contó con distintas actividades infantiles. Para ese encuentro, la conductora lució una blusa de cuello alto y mangas amplias con transparencias, acompañada por jeans; su pareja vistió una remera lisa y el agasajado llevó prendas blancas.

Una jornada en Miami y un momento compartido entre madre e hijo.

Miami ofreció un retrato frente al océano: la familia posó dentro del agua, con rascacielos detrás de la costa. La madre besó la mejilla del bebé y su compañero sonrió a cámara, capturando una tarde compartida en la orilla. En la arena, el chico apareció en una manta extendida, rodeado por juguetes playeros. Vestía ropa rayada con letras multicolores en el pecho y sonreía descalzo, con recipientes distribuidos a sus pies y la línea del mar de fondo.

El fútbol aportó un recuerdo especial: la familia asistió al Monumental para despedir a Lionel Messi de la selección argentina, el 6 de ese mes ante Benín. Desde los hombros paternos, el pequeño vistió la camiseta albiceleste y sostuvo una figura con la cara del capitán. Una toma más íntima lo mostró explorando una margarita que le acercaba su mamá. Apoyado en una superficie elevada, estiró los dedos hacia la flor y dejó ver su curiosidad, en un ambiente interior con una ventana construida con bloques de vidrio.

La despedida de Lionel Messi y una escena familiar protagonizada por una margarita.

Los looks de Eva Bargiela: del camel al camuflado y las transparencias

Los looks de Eva Bargiela aportaron una vertiente fashionista al álbum. En dos selfies ante un espejo, la modelo exhibió siluetas relajadas y cortes definidos, con colores neutros que destacaban las particularidades de cada propuesta sin recurrir a accesorios excesivos. Un enterito corto camel, con solapas camiseras y mangas holgadas, marcaba la cintura mediante un cordón. Debajo asomaba un top oscuro; llevó el pelo suelto, además de retratarse con un teléfono de funda naranja, visible en el espejo.

Dos estilismos urbanos: un enterito de corte camisero y bermudas con estampado camuflado

La alternativa siguiente combinó una camisa entallada de frunces delanteros y cintas largas con bermudas camufladas, cuyo largo superaba las rodillas. El contraste entre volumen inferior y torso ajustado remitía al street style, con una lectura utilitaria alejada de la estética romántica. En un sector parquizado lució una blusa calada de cuello cerrado y puños acampanados con jean azul. Extendió las manos para mostrar la caída del tejido; canteros, cristales y un muro vegetal enmarcaron la propuesta de inspiración bohemia, caracterizada por las transparencias y el movimiento.

En el automóvil optó por una campera marrón de efecto cuero, remera crema y cadenas doradas superpuestas. Los aros discretos, el maquillaje luminoso y las ondas del cabello completaron una elección más estructurada que el diseño de encaje anterior.

Las transparencias de inspiración bohemia y una campera de efecto cuero entre sus elecciones.

En otra de las secuencias, bajo la luz del atardecer, ella abrazó al chiquito con el cabello recogido y una camisa de tono marfil. El sol iluminó sus caras y dejó sombras definidas en la ropa, en un registro cercano que incorporó una pausa afectuosa al carrete. Una selfie mostró otra de las tiernas postales del niño junto a su madre. El primer plano permitió apreciar sus sonrisas y el descanso compartido.

Un abrazo bajo la luz dorada y una tarde de juegos en la arena.

El paseo por una zona comercial incluyó una estructura rosa para trepar, donde ella acompañó a su hijo sentado en un travesaño. Su look combinó top tejido, falda de denim, cartera al hombro y joyería delicada, en una postal distendida tomada entre comercios y plantas.

Más postales de Eva Bargiela con su hijo.

Con el aniversario, la visita al Monumental y los días de playa, Eva Bargiela reconstruyó un mes de celebraciones y salidas compartidas. Entre los atuendos que eligió y los instantes junto a Gianluca Simeone y Faustino, el carrusel reflejó el lugar central de la vida familiar.