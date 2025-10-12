Así está hoy Indalecio, el hijo de Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona

Tras anunciar su separación de Cristian Cúneo Libarona tras 14 años en pareja, Luli Fernández se arropó en el cariño de sus seres queridos, de sus seguidores y, sobre todo, en Indalecio, el hijo en común que tuvieron. La modelo, cada vez que su ajetreada agenda laboral se lo permite, se hace espacios para compartir el crecimiento del niño de 6 años en sus redes sociales, que crece lejos del ojo mediático. No obstante, en cada ocasión especial, aprovecha para homenajearlo y mostrar cómo está creciendo.

Indalecio, el hijo de Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona

En 2015, Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona decidieron casarse formalizando su amor tras años de noviazgo. Cuatro años después, exactamente el 11 de marzo de 2019, nació Indalecio, el primer hijo de la modelo y el quinto del abogado laboralista -ya padre de Santos, María, Vicente y Jacinto-. Desde ese entonces, la flamante pareja constituyó una familia ensamblada.

Luli, muy activa en redes sociales y en los medios de comunicación, solía hacer algunas apariciones donde hablaba de su vida privada y de cómo era transitar siendo mamá primeriza. En principio, el día que presentó al niño en la web, se encargó de revelar el origen del excéntrico nombre que eligió para su retoño. Según sus propias palabras, significa: “Enviado de Dios”. El niño, que en la actualidad tiene 6 años y medio, crece lejos de los estímulos digitales, hasta incluso, su madre erradicó cualquier tipo de acceso a pantallas. En una entrevista que mantuvo para Socios del Espectáculo (El Trece), sostuvo: “Indalecio no tiene acceso a tablets, celulares ni consolas de juegos. Lo único que ve es una película en la televisión por alguna eventualidad, estando conmigo y sus hermanos”.

Asimismo, contó que con su ahora exmarido consensuaron este método de crianza, aunque admitió que no lo podrá sostener durante mucho tiempo. “Como nunca accedió a eso, es algo que no pide. Tratamos de sostenerlo el mayor tiempo que podamos. Como decís, implica mucho tiempo, pero fue una decisión muy consensuada con Cristián. A medida que pasen los años, el sistema nos va a ganar y vamos a tener que ceder. (...) No es que tenemos una resistencia, pero sí creemos que en estos primeros años de vida no esté sobre estimulado para favorecer su desarrollo”, dijo.

La empresaria de productos de belleza femenina alza su voz para realzar su maternidad recordando el natalicio del pequeño. “Desde que Indalecio nació, cada cumpleaños de él recibo yo también las felicitaciones. Al principio, me costó entender por qué para su cumpleaños me felicitaban también a mí; hasta que en un momento comprendí que convertirme en mamá representa un renacer”, comenzó diciendo en un posteo en el que lo homenajeó.

Acompañado por un carrusel lleno de imágenes donde se ve a madre e hijo disfrutar de momentos llenos de alegría, añadió: “Esa cosita tan chiquita te desafía todos los días, desafía tu tolerancia al cansancio, tu paciencia, y esa capacidad profunda de amar y sostener que ni siquiera sabías que existía en vos. No necesité un hijo para realizarme como persona ni como mujer, pero sin dudas me ayudó a convertirme en una mejor versión de mí misma”.

Finalmente, hizo referencia a la conexión álmica que tuvieron: “Creo que como mamá hacia mi hijo uno de los sentimientos más profundos que tengo es la gratitud. Soy una convencida que desde donde vienen nos eligen, con absoluta conciencia”. Cabe destacar que ambos recorren distintas partes del mundo en búsqueda de nuevas aventuras juntos, nutriéndose de las postales más bellas y de diversas culturas.

A pocos días de celebrar el Día de la Madre y con el reciente triste anuncio del fin de su matrimonio, para Luli Fernández, no hay “nada más lindo que compartir tiempo con mi hijo. No vuelven a tener la edad que tienen hoy”, aseveró en un posteo mostrando su entrega absoluta a la maternidad, aunque en la actualidad, tenga el desafío de sobrellevar su nuevo estado civil con las dinámicas de tener al nene en dos hogares diferentes.

