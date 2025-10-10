El video más emotivo de Thiago Medina: su relato sobre los 28 días que pasó en terapia

Thiago Medina conmovió a todos con un video grabado momentos antes de ser dado de alta, tras pasar 28 días internado por el grave accidente que sufrió el pasado 12 de septiembre mientras manejaba su moto. En las imágenes, el joven de 22 años se mostró de buen ánimo y profundamente agradecido por la atención que recibió durante su recuperación.

El emotivo video de Thiago Medina grabado desde el hospital

“Estoy muy agradecido con todos. No me puedo quejar porque siempre estuvieron a disposición mía, y estoy contento de haber estado acá. Se genera un lindo cariño, un lindo ambiente laboral también para todos. Yo me sentí muy apreciado, lo mismo con los doctores, siempre tomás cariño. Estoy muy contento de poder irme caminando a mi casa”, expresó Thiago en el video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes cierran con una foto grupal en la que se lo ve sonriente, posando junto al equipo médico y de enfermería que lo acompañó durante su estadía en el hospital. Su mensaje de gratitud fue destacado por los propios trabajadores de la salud, que compartieron el video en sus redes con palabras de apoyo y afecto.

Luego del alta, Thiago se instaló en la casa de Daniela Celis, madre de sus gemelas Aimé y Laia. Allí continuará con su recuperación, acompañado por médicos y kinesiólogos que lo asistirán en esta nueva etapa. Según informó la periodista Laura Ubfal, la rehabilitación será progresiva: “El hecho de poder caminar con normalidad, no levantar del todo los brazos y las secuelas del accidente lo llevarán a una rehabilitación intensa”.

Thiago Medina con el equipo médico que lo acompañó

Ubfal también confirmó que Thiago decidió mudarse definitivamente con Daniela y sus hijas, en una muestra del fuerte vínculo que mantiene con su familia. “Si algo queda claro sobre este joven de 22 años es su amor por sus hijas y su rol paterno”, destacó la periodista, señalando el crecimiento personal que el exparticipante de Gran Hermano ha demostrado en los últimos meses.

Con emoción y esperanza, Thiago Medina se prepara para un nuevo comienzo, rodeado del cariño de su familia y con la convicción de aprovechar al máximo este nuevo capítulo de su vida.

