La indignación de Stephanie Demner al descubrir quién filtró su embarazo: "Pensé en denunciarla"

Stephanie Demner compartió un fuerte descargo luego de descubrir quién fue la persona que filtró su segundo embarazo antes de que ella decidiera hacerlo público. A través de su cuenta de Instagram, la influencer contó con indignación que la información llegó a Ángel de Brito por parte de una ecografista del centro médico donde se realizó un control.

Stephanie Demner y Guido Pella

El fuerte descargo de Stephanie Demner tras la filtración de su embarazo

“Este story time está mal por donde lo mires y realmente no lo van a poder creer”, dijo Stephanie Demner para comenzar el video que publicó este miércoles 27 de mayo, días después de confirmar que está esperando su segunda hija junto a Guido Pella.

Según relató, el episodio ocurrió durante las primeras semanas de gestación, una etapa que la influencer decidió atravesar con extrema privacidad. “Hasta llegar a la ecografía de las 12 semanas, la idea es que justamente no se sepa que estás embarazada porque todavía es un embarazo de riesgo”, explicó.

La foto de Stephanie Demner y Guido Pella para anunciar el embarazo

La creadora de contenido contó que solo su círculo íntimo y algunas personas de trabajo conocían la noticia. Sin embargo, luego de una ecografía de control, recibió un mensaje inesperado de Ángel de Brito preguntándole si estaba embarazada. "Le digo: 'Sí, ¿cómo lo sabías?'. Y me responde: 'Me llegó un mensaje'", recordó.

Intrigada por saber quién había filtrado la información, Stephanie Demner investigó el perfil de la persona que había contactado al conductor de LAM. "Cuando veo el perfil digo: 'No la conozco, no tengo gente en común'. La googleo y me aparece que era ecografista del centro donde me fui a hacer la ecografía", reveló.

En su descargo, la influencer cuestionó la falta de empatía y la violación del secreto profesional. "No es que tiene un beneficio, no es que le pagan por la primicia. Simplemente contarlo por contarlo, encima con lujo de detalles", expresó. Tal como contó en el video, la profesional le habría enviado un mensaje al periodista diciendo: "Stephanie Demner está embarazada de 11 semanas".

Aunque admitió que "pensó en denunciarla" por haber vulnerado la confidencialidad médica, finalmente decidió no hacerlo. "Voy a mandarle un mensaje para que aprenda para la próxima que está pésimo lo que hizo", aseguró.

Stephanie Demmer y Guido Pella con su hija Arianna

Antes de cerrar el video, la influencer dejó una reflexión dirigida tanto al personal de salud como a cualquier persona que tenga acceso a información sensible. "Si te cruzás con una persona que sabés que está embarazada, cuidale el secretito", concluyó Stephanie Demner, en el video que rápidamente se viralizó.