Stephanie Demner dio cátedra de estilo con el look urbano más chic del otoño

Stephanie Demner marcó tendencia con un look que mezcla tendencias Y2K, guiños preppy y detalles sofisticados. La modelo y empresaria compartió en Instagram un estilismo nocturno que rápidamente se llevó todas las miradas por su mini tableada y las botas biker que son furor este atoño.

Stephanie Demner

Stephanie Demner dio cátedra de estilo con su mini plisada

Para esta producción improvisada frente a una persiana metálica, Stephanie Demner apostó por una combinación que resume varias de las tendencias más fuertes de la temporada. El centro absoluto del outfit fue la mini plisada en tono beige, una prenda que regresó con fuerza este año y que ya se convirtió en favorita entre celebridades e influencers. Con aire colegial pero llevada desde una estética mucho más glam, la pieza aportó frescura y un toque juvenil al look.

La influencer la combinó con una camisa blanca satinada de mangas largas y cuello con lazo incorporado, un detalle elegante que elevó instantáneamente el estilismo. El brillo sutil de la tela sumó sofisticación y generó un contraste perfecto con la impronta más rebelde de los accesorios.

El look más chic de Stephanie Demner

Sin dudas, otro de los grandes protagonistas fueron las botas marrones de caña alta con hebillas metálicas. De inspiración biker y con plataforma chunky, el calzado aportó carácter y rompió con el costado más clásico del conjunto. Este tipo de botas pisa fuerte esta temporada y se consolida como uno de los ítems estrella del otoño-invierno 2026, especialmente para combinar con minis y vestidos.

Para completar el outfit, Stephanie Demner eligió una cartera mini en tono nude con detalles marrones, manteniendo la armonía cromática entre beige, chocolate y blanco. Los accesorios fueron discretos pero precisos: pequeños aros brillantes y anillos delicados que acompañaron el estilismo sin quitarle protagonismo a las prendas principales.

Stephanie Demner marcó tendencia con sus botas

El beauty look también siguió la línea elegante y pulida del outfit. La empresaria llevó el cabello semirrecogido con volumen en la parte superior y ondas suaves en los largos, una apuesta clásica que estilizó aún más sus facciones. En cuanto al maquillaje, optó por una piel luminosa, contouring sutil, labios nude y ojos bien definidos con delineado y sombras en tonos tierra. El resultado fue un makeup sofisticado, ideal para acompañar un look nocturno con impronta fashionista.