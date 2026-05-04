Así es el increíble vestidor de Stephanie Demner: el increíble mobiliario XXL para su colección de calzado

Las celebridades fanáticas de la moda entienden que las prendas no solo hay que lucirlas, sino también cuidarlas y darles un lugar de importancia dentro del hogar. Stephanie Demner es una de las influencias más importantes de las redes sociales, y no duda en proteger cada uno de sus looks, al igual que destinar toda una habitación para ellas. Es así como reveló el increíble vestidor que tiene en su mansión, al igual que la renovación del súper mueble XXL para su colección de zapatos.

Stephanie Demner

El increíble vestidor de Stephanie Demner

Stephanie Demner no duda en dejarlo todo en cada uno de los eventos, desplegando su elegancia por las tendencias sastreras y los vestidos de alta costura. Sin embargo, al momento de volver a su casa, busca la manera de que todo quede lo más ordenado y cuidado posible. Es por eso que se construyó un entrepiso, en su mansión, donde guarda sus carteras favoritas, sus prendas exclusivas y la colección de zapatos.

El increíble vestidor cuenta con luz natural, proveniente de una ventana, y que permite ver todos los muebles de vidrio "negro opaco". Allí dentro, ella guarda sus accesorios y tiene luces individuales que iluminan el pequeño espacio. Con un claro estilo minimalista y elegante, mantiene todo ordenado para poder crear el atuendo de la mejor manera posible. Sin embargo, ella optó por hacer una remodelación para que su colección de zapatos se disfrute en un impresionante mobiliario XXL.

El increíble vestidor de Stephanie Demner

Así Stephanie Demner remodeló el mueble XXL para sus zapatos

Stephanie Demner mantenía sus zapatillas y tacos en dos muebles largos abiertos, que exponía los diferentes diseños para combinar con su atuendo. Sin embargo, la luz natural evitaba que se cuidaran de la mejor manera, y había mucho espacio sin usar. Es por eso que armó un mueble XXL donde separó sus colecciones.

Dentro de su vestidor, creó dos armarios de gran tamaño, que hacen una especie de pasillo donde ella camina para buscar el calzado ideal. Dentro de los mismos, guardó sus zapatillas de todos los días, las pantuflas y botas de invierno, y los tacos para eventos de gala y elegantes. En la parte abierta e iluminada por tiras de luces cálidas dejó sus zapatillas de diseñador, demostrando el fanatismo por la colección que tiene y exponiendo la diferencia con los looks casuales.

Sus seguidores están enamorados de los looks que Stephanie Demner prepara para cada evento y, por consecuencia, de su vestidor. Minimalista, con una isla exclusiva para su make up y un mueble XXL para su colección de zapatos, la influencer de moda demostró por qué se corona con ese título, siendo una de las que, no solo buscan originalidad y tendencia, sino también cuidado para cada una de sus prendas que luce en eventos exclusivos.

A.E