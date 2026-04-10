El particular detalle que descubrió Ángel de Brito en el ingreso de Anna del Boca a Gran Hermano Generación Dorada

El paso de Anna del Boca por la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibida en redes sociales. En medio de comentarios positivos y negativos, Ángel de Brito mostró el particular detalle que descubrió durante el recorrido que realizó la joven y causó revuelo.

Los detalles del ingreso de Anna del Boca a Gran hermano Generación Dorada

El primer “Congelados” se hizo presente en Gran Hermano Generación Dorada durante la emisión del jueves 9 de abril y tuvo como figura central a Anna del Boca. La joven ingresó a la casa con una misión puntual: retirar la valija y los objetos personales de su madre Andrea del Boca, quien debió abandonar la competencia tras su fuerte caída.

La reconocida actriz, ícono de tantas telenovelas argentinas, sufrió un fuerte golpe en su rostro que la hizo perder dos dientes frontales y tener dolores faciales. Tras lo ocurrido, trascendió que Anna del Boca era la persona que la reemplazaría. Sin embargo, la producción dejó en claro que su ingreso era momentáneo y en el marco de un conocido desafío que debutó en esta temporada.

Durante la dinámica, los participantes quedaron completamente inmóviles entre el living y la cocina mientras por los parlantes sonaba “Tonta, pobre tonta”, uno de los temas más recordados de Andrea del Boca como cantante, lo que aportó una carga emotiva a la escena. En ese contexto, Anna del Boca se movió con libertad por cada espacio y sorprendió al acercarse a dos participantes. Primero, se dirigió hacia Manuel para transmitirle que “siempre tendrá una aliada”, en referencia al vínculo que él había construido con su madre.

Luego saludó a Yisela “Yipio” Pintos, a quien le expresó su cariño y le dijo que la quería. Antes de retirarse, Anna del Boca dejó una frase contundente: “Hay Del Boca para rato y que esta visita sea un símbolo de la fortaleza que tenemos”.

Andrea del Boca y su hija Anna

Ángel de Brito mandó al frente a Anna del Boca: "Qué bien"

En redes sociales, la atención estuvo puesta en cada uno de sus movimientos. Sin embargo, fue Ángel de Brito quien reparó en un llamativo detalle y lo compartió en sus historias de Instagram. Según mostró el conductor de LAM, Anna del Boca llevaba una “cucaracha” en el oído. En el lenguaje televisivo, este término se utiliza para describir el pequeño auricular interno que permite a los participantes o conductores recibir indicaciones en tiempo real desde la producción.

La imagen publicada en sus historias de Instagram causó repercusiones y fuertes especulaciones sobre la posibilidad de que su participación estuviera guiada o asistida por el equipo del programa. "Qué bien", escribió de manera irónica el periodista. Más allá de la captura de pantalla que subió a su cuenta, la joven dio indicios claros de que tenía este dispositivo en su oreja.

Anna del Boca llevó una cucaracha en su oído y generó repercusiones

Al principio, lo mantuvo escondido con su pelo lacio y suelto pero con el correr de los minutos lo dejó ver en más de una oportunidad. De hecho, Anna del Boca lo hace más evidente en el momento en que se lo acomoda poco después de entrar a la casa. Los internautas también notaron que cuando la actriz se acostó en la cama donde dormía su madre, Andrea del Boca, se le cayó y no disimuló en colocárselo nuevamente.

De esta manera, el particular detalle que descubrió Ángel de Brito en el ingreso de Anna del Boca a Gran Hermano Generación Dorada fue la "cucaracha" que llevaba en su oído, algo que llamó la atención en redes sociales y se volvió lo más comentado entre los usuarios.