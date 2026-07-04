Juliana Awada viajó a Francia y se reencontró con Bruno Barbier, el padre de su primera hija

Juliana Awada disfrutó de unos días de descanso en el sur de Francia, un destino que elige con frecuencia para desconectarse de su rutina. En esta oportunidad, la empresaria aprovechó su estadía para compartir momentos especiales con sus dos hijas, Valentina y Antonia, y consolidar vínculos afectivos importantes.

Juliana Awada en Saint Tropez.

Juliana Awada: Un encuentro familiar en el corazón de la Riviera Francesa

La empresaria vivió unreencuentro con Bruno Barbier, su expareja y padre de su hija mayor, Valentina. Bruno Barbier es un reconocido empresario de origen belga con una trayectoria ligada a las inversiones y negocios internacionales, quien además mantiene un perfil extremadamente bajo y reside en Mónaco.

Valentina Barbier con su padre, Bruno Barbier, y Antonia Macri.

Aunque la pareja compartió años de historia y proyectos tras conocerse a finales de los noventa, su vínculo formal finalizó en 2009. Hoy, Barbier vive junto a su actual esposa, Charlotte Barbotin-Larrieu, mantiene una relación cordial y de respeto con Juliana, centrada en el bienestar de Valentina Barbier. Y este acercamiento respondió a la excelente relación familiar que ambos sostienen.

Los looks de Juliana Awada: Elegancia natural y versatilidad

En su paso por Saint-Tropez, Juliana Awada reafirmó por qué es un referente de estilo incluso en sus momentos de mayor relax. En una de las postales más comentadas, la vemos junto a Valentina, Antonia y Bruno Barbier, donde todos optaron por una estética monocromática en negro aportando una sofisticación atemporal.

Juliana Awada con sus hijas en el mercado.



En otras salidas informales por los mercados, la empresaria demostró su versatilidad con estilismos más relajados y veraniegos. Optó por conjuntos de dos piezas en tonos claros, como camisas blancas frescas combinadas con shorts de jean o conjuntos en color manteca con detalles en encaje, que resaltan su silueta natural y bronceada. Los accesorios, como sus bolsos de rafia con detalles en cuero —una pieza clave de la temporada— y sandalias planas de cuero en tonos tierra, completaron un look que combina lujo discreto con la comodidad necesaria para recorrer los puestos locales y disfrutar de la gastronomía regional.

Juliana Awada: La familia como prioridad y un presente renovado

Antonia Macri, la hija menor de Juliana junto al expresidente Mauricio Macri, acompañó a su madre en este viaje, fortaleciendo el vínculo entre hermanas en un entorno privilegiado. La gastronomía francesa, con sus famosas tartas tropezienne y productos regionales, se convirtió en el escenario ideal para estas charlas familiares y momentos de esparcimiento que la empresaria documentó con entusiasmo en sus redes.

Juliana Awada: gastronomía y moda.



Esta escapada europea representa mucho más que un simple viaje turístico para Juliana Awada. Es la oportunidad de cerrar capítulos pasados con armonía y disfrutar de la compañía de sus hijas. Tras su separación de Mauricio Macri el año pasado, Juliana transita hoy una etapa marcada por su soltería, mostrándose cada vez más activa, cercana y radiante en sus plataformas digitales.