Así es el nuevo negocio que crearon Valentino y Bastian, los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson: "Capítulo 1"

Valentino López, hijo de Wanda Nara y Maxi López, y Bastian Demichelis, hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, presentan oficialmente su proyecto de moda denominado Azter Studio. Los jóvenes emprendedores dan un paso firme en la industria de la moda con el lanzamiento de su firma propia. Esta alianza marca un hito en la relación entre dos de las familias más mediáticas del país, quienes ahora celebran el éxito conjunto de sus hijos mayores. Este emprendimiento no solo refleja su gusto por la moda, sino también una faceta disciplinada y trabajadora que los jóvenes cultivan día a día fuera de las canchas de fútbol.

La amistad de Valentino López y Bastian Demichelis.



Wanda Nara y Evangelina Anderson: De la rivalidad mediática a la sociedad creativa

La noticia de este emprendimiento sorprendió al público, especialmente al recordar las tensiones que años atrás protagonizaron Wanda y Evangelina en el ámbito mediático. Hoy, ese pasado queda totalmente atrás para dar lugar a una sólida amistad entre Valentino y Bastian, quienes conviven en el mismo edificio y comparten rutinas diarias en Buenos Aires. Es notable ver cómo las nuevas generaciones eligen priorizar sus propios vínculos, construyendo una relación basada en la complicidad y proyectos comunes.

Los Demichelis y los López, ambas familias apoyan a sus hijos.



Esta colaboración empresarial funciona como un símbolo de paz y madurez familiar, demostrando que los jóvenes eligen construir sus propios caminos alejados de las disputas del pasado. Con el apoyo incondicional de sus padres, la dupla transforma una historia de linaje futbolero y exposición pública en una oportunidad de crecimiento profesional conjunto. El compañerismo que demuestran en sus redes sociales, donde se los ve compartiendo momentos cotidianos y celebrando cada pequeño logro, es un claro ejemplo de la buena sintonía que reina entre ellos. Lejos de la presión de los campos de juego donde ambos se desempeñan actualmente en las divisiones inferiores de River Plate, los adolescentes canalizan su energía creativa en una propuesta urbana que captura la atención de sus miles de seguidores en las plataformas digitales.

El concepto y el proceso creativo por Valentino López y Bastián Demichelis

El nombre de la firma, Azter Studio, nace de la búsqueda de una estética propia que los identifique ante su generación. Los productos, que ya se encuentran disponibles en su tienda virtual, reflejan un estilo minimalista, urbano y con mucha personalidad, diseñado meticulosamente para captar la esencia de la juventud actual. El proceso de trabajo es sumamente intenso y personal. Los socios se involucran activamente en cada etapa: desde la gestión del inventario y la organización del stock, hasta el empaquetado de cada prenda antes de enviarla a sus clientes.

El video, que detalla el detrás de escena, muestra a los jóvenes trabajando codo a codo en su domicilio, en un ambiente relajado pero comprometido. Un detalle destacado es la presencia de Nora Colosimo, abuela de Valentino, quien ha sido un pilar fundamental al colaborar activamente con ellos durante las sesiones de fotos del backstage. En este "Capítulo 1", la selección de materiales y el diseño de los estampados juegan un rol central para consolidar una identidad de marca fuerte desde sus inicios.

Entre las prendas destacadas, existe un diseño que captura todas las miradas y se posiciona como el favorito absoluto de la temporada: se trata de una pieza que incluye una impactante estampa de Wanda Nara caracterizada como una boxeadora. Es importante destacar que este modelo de remera, que se agotó rápidamente durante el lanzamiento inicial, se convirtió en una pieza de colección para los seguidores de la marca. Esta elección no es casual, sino que representa una metáfora de la fuerza, la lucha constante y el espíritu de guerrera que define a la empresaria, logrando así un homenaje visual que resuena con fuerza entre sus seguidores.

La remera con la estampa de Wanda Nara como boxeadora fue el producto estrella en el lanzamiento.

El futuro de la marca que crearon Valentino y Bastian, los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson

El lanzamiento se volvió viral en tiempo récord gracias a la estrategia digital que los socios despliegan en Instagram, donde cuentan con una comunidad muy activa. Los adolescentes demuestran con esta apuesta que tienen la determinación necesaria para consolidarse como referentes de estilo, mientras escriben, con cada prenda vendida, su propio éxito profesional por fuera de las canchas.

Diseño de la marca de Valentino López y Bastian Demichelis por el Mundial 2026.

La respuesta de sus seguidores ha sido sumamente positiva, lo cual valida el esfuerzo que dedican a este proyecto mientras equilibran sus responsabilidades deportivas. A pesar de su corta trayectoria, el proyecto promete escalar rápidamente dentro del mercado nacional. La sinergia entre Valentino López y Bastián Demichelis no solo promete una expansión en su catálogo de productos, sino también una consolidación como figuras que, más allá de sus apellidos, buscan dejar una huella auténtica en el mundo de la moda joven.