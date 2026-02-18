Iván de Pineda: “Conocer todo es imposible. Siempre hay algo que no vas a saber”

Iván de Pineda vuelve a apostar por un formato que combina inteligencia, adrenalina y entretenimiento. Con una trayectoria marcada por la curiosidad y el amor por el saber, el conductor se pone al frente de Desafío Atenea, una competencia nacional pensada para estudiantes universitarios de todo el país.

Iván de Pineda

El ciclo, que se emitirá por Olga y cuenta con la producción de Kocawa, propone sacar el conocimiento del aula y transformarlo en espectáculo. Cultura general, trabajo en equipo y emoción en vivo son los pilares de un proyecto que busca conectar con una audiencia joven y nativa digital, sin perder profundidad ni rigor.

Qué motivó el proyecto de Desafío Atenas

Durante una entrevista reciente en Olga, Iván de Pineda dejó en claro cuál es la filosofía que atraviesa tanto su vida como este nuevo programa: “Conocer todo es imposible, el saber es inabarcable. Siempre hay algo que no vas a saber”, reflexionó, poniendo en valor el acto de preguntar como una herramienta fundamental para aprender.

Lejos de la figura del “sabelotodo”, el conductor explicó que la curiosidad es la base de todo conocimiento: preguntar, escuchar y fijar ideas en la memoria. Ese espíritu es el que dio origen a Desafío Atenea, un formato que busca demostrar que saber no es exhibirse, sino animarse a descubrir constantemente algo nuevo.

Un premio millonario

El nuevo programa conducido por Iván de Pineda reunirá a 150 estudiantes divididos en 50 equipos de tres integrantes, todos representantes de la misma universidad. A lo largo de distintas pruebas de cultura general, los participantes competirán hasta llegar a una gran final que consagrará al mejor equipo universitario del país.

Iván de Pineda en Desafío Atenas

El incentivo es tan fuerte como simbólico: el equipo ganador se llevará un premio de 30 millones de pesos, además del reconocimiento académico y la experiencia de haber formado parte de una competencia que celebra el conocimiento como un juego colectivo. Para Iván de Pineda, el objetivo está claro: demostrar que aprender puede ser tan emocionante como competir.