Ni sillones chicos ni livings rígidos: Iván de Pineda impone el sofá XXL en su casa de Bariloche

Lejos de los livings acartonados y de los sillones pensados solo para “mirar”, Iván de Pineda marca el pulso de una de las tendencias más fuertes en decoración de interiores: el sofá XXL como corazón absoluto del hogar. En el interior de su casa en Bariloche, el conductor y modelo apostó por un sillón amplio, modular y ultra cómodo que redefine la forma de habitar los espacios, especialmente en casas de descanso y climas fríos.

El sofá XXL como nueva pieza central del living de la casa en Bariloche de Iván de Pineda

El sofá XXL no es solo una elección estética: es una declaración de intención. Se trata de un mueble pensado para vivirlo, usarlo, compartirlo y disfrutarlo sin rigidez. En la casa de Iván de Pineda, el sillón de grandes dimensiones se extiende en forma envolvente, generando un espacio de encuentro que invita a largas charlas, tardes de lectura, películas frente al fuego y momentos de relax absoluto.

La comodidad deja de ser un lujo y pasa a ser una prioridad. En este tipo de propuestas, el living deja de organizarse alrededor de objetos secundarios y se construye en función de cómo se usa realmente el espacio.

El sofá XXL de la casa de Iván de Pineda en Bariloche

Una tendencia que redefine la manera de habitar la casa

Esta elección responde a un cambio claro en la forma de pensar los interiores. En 2026, los espacios sociales ya no giran alrededor de la mesa ratona ni de una disposición formal, sino alrededor de muebles protagonistas, bajos, mullidos y flexibles.

El sofá XXL reemplaza la rigidez por fluidez y convierte al living en un espacio más humano, cercano y funcional. Es una tendencia que se impone con fuerza tanto en casas de montaña como en viviendas urbanas, donde el confort se vuelve un valor central del diseño.

Otro punto clave es la integración con la arquitectura. En la casa de Bariloche, el sillón dialoga con los pisos y techos de madera, la chimenea y los desniveles del ambiente, reforzando la idea de refugio contemporáneo.

El sofá XXL dialoga con los pisos y techos de madera

Los tonos neutros del tapizado —beige, arena y blancos cálidos— equilibran la fuerza de los materiales naturales y aportan luminosidad, algo fundamental en regiones donde el interior se disfruta tanto como el paisaje exterior.

El sofá XXL refleja una tendencia que crece con fuerza: vivir la casa como experiencia. Ya no se trata de decorar para mostrar, sino de elegir piezas que acompañen el ritmo real de la vida cotidiana.

En tiempos donde el hogar se resignifica como lugar de pausa y bienestar, el sofá XXL se consolida como el nuevo objeto fetiche del living. La casa de Iván de Pineda en Bariloche lo confirma: menos formalidad, más confort y espacios pensados para quedarse.

