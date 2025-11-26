Así es la casa de Iván de Pineda en Bariloche: personalidad y estilo propio frente a las montañas

Iván de Pineda eligió la Patagonia para construir su lugar en el mundo. De esta manera creó su casa, la cual, ubicada en una exclusiva zona residencial de Bariloche, refleja la conexión que el modelo y conductor mantiene con la naturaleza y el diseño de autor. Lejos del ruido mediático, este refugio se convirtió en un verdadero santuario que cuida con reserva y admiración.

La propiedad, rodeada de bosque y con vistas directas al Cerro Otto, combina arquitectura moderna con materiales nobles. En cada rincón se percibe la impronta estética de Iván, marcada por el equilibrio entre sobriedad, calidez y funcionalidad. La casa es un lugar de descanso y también una expresión clara de su estilo de vida.

El interior del hogar de Iván de Pineda en Bariloche

Así es la casa de Iván de Pineda en la Patagonia: un refugio en la montaña que cuida con devoción

En su casa de la Patagonia, Iván de Pineda encontró un espacio donde el tiempo parece detenerse. Ubicada en Villa Arelauquen, una de las zonas más exclusivas de Bariloche, la propiedad se destaca por su cuidada arquitectura, su integración con el entorno natural y una decoración que conjuga minimalismo y calidez. Cada ambiente fue pensado para el disfrute, con vistas panorámicas, texturas nobles y una estética coherente con el perfil reservado que tiene el conductor.

La fachada impone con los materiales como piedra natural, techos metálicos a dos aguas en negro mate y ventanales de piso a techo que reflejan el bosque patagónico. Es un espacio diseñado para armonizar con el paisaje, sin estridencias, pero con una fuerte presencia estética. El entorno boscoso es parte del interior, ya que se ve incorporado visualmente a través de cada ventana.

La fachada de la casa de Iván de Pineda

En el corazón de la casa, el living principal se presenta en desnivel y con un imponente sofá en tono gris claro. Este espacio, que funciona como el alma del hogar, se completa con una chimenea empotrada de hierro negro y detalles en madera clara que acentúan la calidez. Las paredes en tonos neutros y el mobiliario funcional logran reforzar una atmósfera de refugio moderno.

El living, rincón principal del hogar de Iván

El comedor introduce una nota de color con una mesa de madera rústica acompañada por sillas tapizadas en terciopelo rosa viejo, verde oliva y mostaza. Sobre ellas cuelga una lámpara que actúa como pieza de diseño. Junto a este sector, la cocina adopta un perfil más sobrio, con una isla de madera, muebles empotrados en madera clara y una iluminación tenue que enmarca los detalles sin interrumpir la armonía.

El living comedor de Iván de Pineda

El rincón especial de la casa de Iván de pineda

Uno de los rincones más personales es el espacio de lectura, con un sillón individual de lino crudo y una salamandra de hierro. Ubicado frente a un gran ventanal, este lugar invita a la introspección, con el paisaje natural como único acompañante. La madera es protagonista también en este ambiente, desde el piso hasta los detalles estructurales.

El rincón de Iván en su casa de la Patagonia

Así, la casa de Iván de Pineda en la Patagonia se convierte en un manifiesto silencioso de su forma de habitar el mundo. Alejado del ruido, pero con un compromiso absoluto por el detalle, Iván logró construir un espacio que refleja su esencia. En cada rincón de su casa en Bariloche, el conductor reafirma su vínculo con la naturaleza y su pasión por el diseño.