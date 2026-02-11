De qué trata "Desafío Atenea", el nuevo programa de Iván de Pineda en OLGA

Iván de Pineda vuelve a ponerse al frente de un formato ligado al conocimiento, pero esta vez con una impronta federal y enfocada en el talento joven. Se trata de Desafío Atenea, una nueva competencia impulsada por OLGA junto a la productora Kocawa que reunirá a estudiantes universitarios de todo el país en un gran espectáculo en vivo.

Iván de Pineda

El programa, que será grabado en abril en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires y luego transmitido por OLGA, promete combinar entretenimiento e inteligencia en partes iguales. Con un formato dinámico y múltiples temáticas, el certamen conducido por Iván de Pineda buscará encontrar al mejor equipo universitario de la Argentina.

Cómo será la competencia

El programa conducido por Iván de Pineda convocará a 150 estudiantes de distintas universidades del país, quienes competirán divididos en 50 equipos de tres integrantes. Cada grupo deberá estar conformado por alumnos de la misma universidad, aunque no necesariamente de la misma carrera, lo que abre el juego a perfiles diversos.

Iván de Pineda presentará Desafío Atena

A lo largo de la competencia, los participantes enfrentarán pruebas de cultura general, desafíos de creatividad y ejercicios de resolución que les permitirán avanzar de instancia en instancia. El objetivo final será consagrar al equipo que mejor demuestre su capacidad intelectual y trabajo en conjunto frente a una audiencia de todas las edades.

El millonario premio de Desafío Atena

Además del reconocimiento nacional, el certamen presentado por Iván de Pineda otorgará un primer premio de 30 millones de pesos para el equipo ganador, junto con otros premios destinados a destacar el desempeño de los participantes. La propuesta busca no solo premiar el conocimiento, sino también celebrar el esfuerzo y la formación académica.

Desafío Atena

Sobre este nuevo proyecto, Iván de Pineda expresó su entusiasmo: “Estoy muy orgulloso de Desafío Atenea, es una idea que venía soñando hace tiempo: que se reúnan los estudiantes de todo el país, formando equipos y representando a sus universidades y que disfruten del conocimiento como un gran juego. Que hoy pueda hacerse realidad con OLGA y Kocawa me da muchísima alegría”. Con esa premisa, el conductor apuesta a convertir la inteligencia en espectáculo y a poner en primer plano el talento joven argentino.