Jana Maradona hizo su descargo y apuntó fuerte contra Dalma: “No omitan, ni inventen”

El juicio por la muerte de Diego Maradona entró en su etapa más crítica y dolorosa, transformando los tribunales en un escenario de acusaciones cruzadas. La fiscalía y las querellas solicitaron penas de prisión efectiva para los profesionales de la salud imputados por homicidio con dolo eventual, argumentando un abandono absoluto en los cuidados del astro futbolístico. Sin embargo, la tensión judicial se trasladó rápidamente al plano familiar, donde estalló una feroz pelea pública entre las hermanas. Entre acusaciones de traiciones de parte de Dalma y Gianinna Maradona, Jana Maradona no se quedó callada y se defendió con un tajante comunicado.

Diego Maradona y sus hijas Jana, Dalma y Gianinna

Las críticas de Dalma y Gianinna Maradona hacia su hermana Jana

El conflicto de las hijas de Diego Maradona estalló de manera feroz durante las audiencias finales. Todo comenzó cuando el abogado de Jana Maradona solicitó de forma inesperada la absolución del psicólogo Carlos Díaz. Esta decisión provocó la inmediata furia de Dalma y Gianinna Maradona, quienes consideraron la estrategia como una traición abierta al frente común que mantenían los herederos para condenar a todo el entorno médico . Para las hermanas mayores, el psicólogo fue un eslabón clave en el plan para aislar a su padre en sus últimos días de vida.

Dalma Maradona recurrió inmediatamente a sus redes sociales para expresar un reproche cargado de indignación. Sin filtros, la actriz disparó: “De ser mala leche y traicionera no se vuelve”. En su descargo, cuestionó la ética de la joven apuntando que “no se puede tener moral selectiva ni podés fingir alguien que no sos porque, como en este caso, te salta la ficha”. Completamente desilusionada por el giro judicial, Dalma sentenció con firmeza: “Podemos pensar distinto en un montón de cosas pero no en la forma de pedir justicia por mi papá. Ahí yo no transo”.

Por su parte, Gianinna Maradona también respaldó el fuerte ataque y se sumó a las críticas compartiendo la postura de su hermana. En sus plataformas, dejó una frase tajante y fría que sentenció la culpabilidad global de los imputados: “No vamos a parar, vas a tener la justicia que te mereces. ¡Tenías una vida por delante, y todo y más para ser feliz y disfrutarlo! Yo sentía que la vida te estaba dando otra oportunidad no que era una puesta en escena para un asesinato”. Sin dudarlo, y tras un día entero de recibir críticas, Jana decidió defenderse en un extenso comunicado.

Jana Maradona hizo su descargo y apuntó fuerte

La defensa de Jana Maradona: "No omitan, ni inventen"

Jana Maradona rompió el silencio a través de un extenso comunicado en redes sociales para desmentir de forma categórica las acusaciones de traición . Con un tono firme y cansado de las especulaciones, la joven aclaró que sus abogados consensuaron posturas con la fiscalía antes de los alegatos, coincidiendo en seis de los siete imputados. Explicó que, aunque considera al psicólogo Carlos Díaz una persona desagradable, actuó bajo sus convicciones legales y exigió respeto por ello.

Sin rodeos, apuntó de manera directa contra su hermana mayor. “Dalma, el problema no es que te expreses porque podes hacerlo sobre los temas que quieras en tus redes. El problema es que intentas generar una narrativa para que yo quede como la hija de puta”, sentenció. En su descargo, Jana rechazó rotundamente haber pactado con el entorno del exabogado de su padre, aclarando con vehemencia: “No, no me paga Morla, no arreglé con Morla. Y se perfectamente lo hijo de puta y garca que es”.

Para demostrarlo, recordó que lleva seis años litigando penalmente contra él e incluso reveló que solicitó investigar a los familiares del letrado por la muerte de Diego. La joven acusó a sus hermanas de alimentar un show mediático innecesario y exigió: “No omitan, ni inventen”. Finalmente, lamentó que la disputa familiar opaque la verdadera causa judicial, concluyendo que su padre estaría “absolutamente orgulloso de ver como defiendo lo que creo correcto”. Jana minimizó los ataques públicos al asegurar que ya está “acostumbrada a tus impulsos solo que normalmente son en el ámbito privado”, reafirmando que su única energía estará puesta en que se haga justicia para que su papá pueda descansar en paz.

Jana Maradona hizo su descargo y apuntó fuerte

A pesar del doloroso quiebre con sus hermanas, Jana Maradona cerró su descargo demostrando que no permitirá que omitan ni inventen falsedades sobre su incansable búsqueda de justicia por Diego, y compartió una postal con su papá, asegurando: "Lo que hago, lo hacemos juntos".

A.E