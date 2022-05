Este fin de semana Lali Espósito presentó los Premios Platino en Madrid con un impresionante show al ritmo de “Disciplina”, uno de sus últimos hits. Al finalizar la ceremonia, la argentina se encontró con Carmen Jedet, la actriz protagonista de Veneno, con quien terminó a los besos. En las últimas horas, se viralizaron fotos de aquella noche y la española dio detalles sobre el encuentro tan esperado.

Jedet reveló cómo fue el encuentro a los besos con Lali Espósito en Madrid

La Jedet compartió una historia en Instagram junto a Lali, con una serie de fotos en blanco y negro en las que se ve a la actriz de Sky Rojo “a upa” suya. En la publicación las artistas posaron muy divertidas para la cámara, mientras la española tomaba por la cintura a Espósito. En la segunda imagen sumaron un beso. Minutos después, la argentina compartió la historia en su cuenta de Instagram y agregó un emoji de corazón.

“Con Lali nos seguimos en redes sociales desde hace un tiempo. La admiro mucho y siempre tuvimos muy buena onda la una con la otra” comenzó diciendo Jedet en diálogo con CARAS, y agregó: “llevábamos tiempo diciendo de quedar para conocernos en persona, pero por las agendas no pudimos coordinar”.

“Coincidimos en los Premios Platino por fin, en carne y hueso. Me hizo mucha ilusión porque la admiro desde hace muchos años” agregó la actriz española, que en su primera entrevista con CARAS aseguró que creció bajo la influencia de Cris Morena, al fanatizarse con los programas de Rebelde Way y Floricienta.

“Amo a Lali, me parece una artista super talentosa, fue un honor para mí poder compartir esa noche con ella y disfrutar a su lado bailando y brindando. Disfrute en persona de su talento en el escenario, hizo una actuación impecable de ‘Disciplina’. Fue una presentadora maravillosa para esta edición de los premios” cerró Carmen.

La Jedet es una actriz, cantante y escritora española que se hizo muy famosa en su país por haber sido parte de la serie Paquita Salas y Veneno, las series de Los Javis.

¿Quién es Jedet? la actriz española que hizo su transición en pleno rodaje y creció con la influencia de Cris Morena:

Carmen Jedet Izquierdo Sánchez, más conocida como Jedet, es una actriz, cantante y escritora española. Nació en Granada y empezó a ser conocida en el año 2016 como King Jedet en su canal de Youtube. Ese mismo año publicó su primer libro “Mi último regalo”. Comenzó su carrera musical en 2017 en colaboración con Ms Nina, y al año siguiente lanzó su disco “La Leona”.

Jedet, la actriz española que hizo su transición en pleno rodaje



Su trayectoria televisiva inició con papeles secundarios en “Looser” y “Paquita Salas”. En 2020 vivió su transición en pleno rodaje de "Veneno", la serie de Los Javis y grabó su versión de “Veneno pa tu piel”. Con más de 417 mil seguidores en Instagram, la española recibió el Premio Ondas 2020 en la categoría de “Mejor intérprete femenino en ficción nacional”.

"Yo diría que noto un cambio con el paso de los años y también con las experiencias que he ido viviendo. Me han convertido en una mujer que cada día se respeta y se quiere más a sí misma. Por suerte hoy en día tengo muy en claro lo que quiero, estoy viviendo una etapa muy bonita de mi vida. Hoy a mis 29 años me siento plena, personalmente y profesionalmente" expresó la española en diálogo con CARAS.