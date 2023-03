Jennifer López y la exigente orden a su chef personal: "No más…"

La reina del Bronx Jennifer López tiene una figura envidiable y no es fácil de mantener, por eso su cocinero tiene que elaborar una exigida dieta y llevar al pie de la letra lo que le recomienda el nutricionista para que la cantante tenga el peso ideal. JLo tiene prohibido comer carbohidratos, tiene una dieta saludable: Ensaladas, Pollo hervido o al grillé, pescado al vapor.

La cantante es muy estricta con su alimentación y más si se acerca una gira o concierto. Un hecho curioso ocurrió en el Súper Bowl 2020, cuando encaró a su chef personal por “haberle servido” arroz en su mesa. El cocinero ese día no solo tenía que atender a la diva, sino a otros invitados de la bailarina, por ese motivo colocó platos de arroz para acompañar, lo cual tuvo un llamado de atención al otro día.

Jennifer López pidió no poner arroz a su Chef .

“Me dijo, Kelvin me serviste arroz, No más arroz, y yo contesté: No, no, no, no. Había ensalada, pollo. ¡Agarraste el arroz! Allí entendió que la cantante había comido un plato exquisito de arroz que era para otro comensal. Desde allí, para evitar confusiones y reclamos le dijo: “Desde este momento serviré la comida de manera individual, así no te antojas de otros platos y rompes la dieta”, manifestó el Chef a JLO.



Kelvin Fernández, chef de Jennifer López.

Jennifer López en lencería, prendió las redes con un look provocador

Jennifer López encendió las redes sociales, con unas espectaculares fotos posando con un conjunto de lencería, que acompañó con su largo pelo suelto y sensuales poses que enloquecieron a todos.

La actriz está viviendo una de las etapas más bonitas, tanto a nivel personal casada con el actor Ben Affleck, así como profesional. Los detalles del conjunto de lencería que mostró JLo en sus redes sociales son un sueño. Casi tanto como lo es su increíble figura de bailarina a los 53 años.

La empresaria y además fashionista compartió unas imágenes desde su cuenta oficial en Instagram enlazada con la de la marca que buscó su imagen como embajadora global para el lanzamiento de su fabulosa y sensual colección: intimissimi.

El conjunto de lencería es en el tono en tendencia, rosa “Valentino“. La parte inferior es una tanga de cintura media, con exquisitos detalles de encaje blanco, en las terminaciones combinado con la parte superior, un sostén semi rígido del mismo tono, con los mismos detalles con tazas y breteles rectos.

M.N