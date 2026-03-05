Jesica Cirio y su hija, Chloe, revelaron el paso a paso de su receta favorita para un desayuno riquísimo

Entre contenidos de fitness, rutinas de bienestar y momentos de su vida cotidiana, Jesica Cirio volvió a compartir con sus seguidores una de sus propuestas favoritas: recetas simples para hacer en casa. Esta vez lo hizo junto a su hija Chloe Insaurralde, con quien protagonizó un divertido video que subió a TikTok. Madre e hija se mostraron cocinando juntas un desayuno saludable que, según contaron, es uno de sus preferidos. Entre risas y complicidad, ambas fueron mostrando el paso a paso de la receta del chia pudding, una preparación fácil, nutritiva y perfecta para arrancar el día con algo rico.

Jesica Cirio y Chloe mostraron cómo preparar su chia pudding paso a paso

El video arranca con un intercambio espontáneo entre las dos. “Vamos a hacer un…”, dice Jesica Cirio frente a cámara, mientras Chloe completa la frase con entusiasmo: “Chia pudding”. A partir de ahí empiezan a mostrar los ingredientes que usan habitualmente en su casa. Según explicó la conductora, la receta lleva semillas de chía, leche de coco, una leche de coco más cremosa, similar a una versión condensada, y dulce de leche. En su caso eligieron usar dulce de leche sin azúcar o cero lactosa, una variante que Cirio suele incorporar en su alimentación. Además de simple, la receta permite adaptarse fácilmente a distintos gustos o necesidades.

Jesica Cirio y su hija Chloe se mostraron juntas en la cocina mientras preparaban una de las opciones que más repiten en casa.

El primer paso consiste en colocar dos cucharadas de semillas de chía en un bowl. Después se agrega leche de coco, cuidando de no llenar el recipiente por completo. Mientras lo hacían, Jesica iba guiando a su hija para calcular la cantidad justa. Luego sumaron un poco de la leche de coco más espesa, que ayuda a que la mezcla quede más cremosa. Para darle sabor, incorporaron dos cucharadas de dulce de leche, que se mezclan con el resto de los ingredientes hasta que todo quede bien integrado. “Que quede bien unido”, comentó la modelo mientras revolvía.

Durante el video de TikTok, madre e hija fueron sumando los ingredientes y mostrando cada paso de la preparación.

Jesica Cirio y Chloe revelaron el secreto para que la receta quede perfecta

Para completar la base, agregaron un chorrito de stevia, que aporta dulzor sin necesidad de sumar azúcar extra. Una vez lista la mezcla, madre e hija decidieron probarla y coincidieron en que estaba buenísima. “¿La probamos? Está buenísima”, dijo Jesica entre risas. Sin embargo, aclaró que el verdadero secreto de la receta está en el tiempo de reposo. La preparación debe guardarse en la heladera durante varias horas, idealmente toda la noche, para que las semillas de chía se hidraten y se forme la textura típica del pudding. Al día siguiente, la mezcla toma una consistencia más espesa y cremosa.

Para terminar la preparación, Jesica Cirio propuso sumar una cucharada extra de dulce de leche en el centro, un detalle que vuelve la receta todavía más tentadora. “Miren lo que es, es una bomba absoluta”, comentó mientras mostraba el resultado final. El video termina con Chloe invitando a probar el desayuno juntas. En la publicación que acompañó el video, Cirio explicó que este pudding puede funcionar tanto como desayuno como merienda. También destacó que es ideal para quienes andan con poco tiempo pero quieren comer algo rico y saludable, incluso sugirió agregar frutas o granola para variar la receta.