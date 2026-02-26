Apareció la foto que confirmaría el nuevo novio empresario de Jesica Cirio

Después de meses de bajo perfil y de mantener su vida privada lejos del ruido mediático, Jesica Cirio vuelve a quedar en el centro de la escena por cuestiones del corazón. Esta vez, una foto que comenzó a circular en redes sociales y fue difundida por el periodista Juan Etchegoyen sería la prueba más contundente de su nueva relación.

En la imagen se la puede ver abrazada a Nicolás Trombino, sonriente y relajada, en lo que parece ser un almuerzo en un entorno íntimo. No es una postal casual: según trascendió, durante el encuentro “no se despegaron ni un segundo”, un detalle que alimentó aún más las versiones de romance.

De los rumores a la confirmación con imagen incluida

“Hasta acá había rumores, pero hoy lo estamos confirmando con pruebas”, aseguró Etchegoyen al presentar la foto en MitreLive. Lo que hasta ahora eran comentarios en voz baja empezó a adquirir otra dimensión.

Jesica Cirio

Según relató el periodista, la persona que le envió la imagen aseguró que la pareja se mostró “muy enamorada y sin parar de reírse”. El gesto corporal —abrazados, cómplices— es una prueba contundente de que el vínculo atraviesa un gran momento.

La relación habría comenzado hace algunos meses, poco después de que Jesica Cirio cerrara definitivamente su etapa con Elías Piccirillo. Desde entonces, la modelo optó por la discreción, aunque en su entorno ya se hablaba de una nueva ilusión.

Quién es Nicolás Trombino, el empresario que conquistó a Jesica Cirio

El nombre de Nicolás Trombino empezó a sonar con fuerza en las últimas semanas. Según contó la periodista Laura Ubfal en el programa Infama (América), tiene 35 años, vive en Puerto Madero y es proveedor de alimentos al Estado. En su círculo lo conocen como “Niki”.

De perfil bajo y alejado de los medios, Trombino tendría un hijo adolescente y una sólida posición económica. De acuerdo a lo que trascendió, se conocieron a través de amigos en común y el flechazo fue casi inmediato.

La foto de Jesica Cirio y su novio, Nicolás Trombino

Incluso, este verano habrían compartido unos días en Punta del Este, viaje que terminó de afianzar el vínculo. Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones públicas, la imagen que salió a la luz parece hablar por sí sola.

Por ahora, Jesica Cirio se mantiene en silencio y continúa con su rutina laboral habitual. Pero en el mundo del espectáculo, donde una foto vale más que mil palabras, todo indica que la modelo volvió a apostar al amor.

AM