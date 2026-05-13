Jimena Barón cautivó a sus seguidores en redes sociales al mostrar sus increíbles vacaciones en Alemania. La jurado de Es mi sueño (eltrece) frenó sus compromisos laborales para hospedarse en el viejo continente durante unos días y visitar distintos rincones turísticos.

El álbum de fotos de Jimena Barón en Alemania: paisajes, celebración y nuevo idioma

Jimena Barón decidió hacer una pausa en su rutina y emprendió un viaje muy especial junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo Arturo para disfrutar de unas merecidas vacaciones familiares en Alemania. Fiel a su estilo, la actriz compartió con sus millones de seguidores distintas postales, desde los paisajes urbanos hasta los momentos más íntimos y divertidos de esta experiencia.

En una de las primeras fotografías se puede ver a su novio con dos valijas y mochilas. En la siguiente, su pequeño es el protagonista absoluto: está de espaldas y en pleno vuelo. "Imágenes de anoche. Arturo barrabrava", escribió con humor. Luego, Jimena Barón mostró la increíble vista que se encontró al llegar y agregó: "Cuando llegas con energía pero tu pareja no".

Las mejores fotos de las vacaciones de Jimena Barón en Alemania

Su álbum de fotos continuó con la postal de una calle tranquila durante el atardecer. “El jet lag es fatal pero por suerte hay luz 9 pm”, comentó Jimena Barón reflejando las diferencias horarias y las largas jornadas europeas de primavera. En otra publicación de Instagram, la cantante mostró el desayuno familiar con pan, jamón crudo y café. Además, reveló que junto a su pareja celebraron algo muy especial: “Arturo durmió 12 horas de corrido y está cumpliendo 11 meses”.

Por otro lado, Jimena Barón sorprendió al contar que aprendió alemán utilizando una reconocida aplicación de idiomas. Según relató, esto le permitió desenvolverse con mayor comodidad durante el viaje y poder comunicarse sin problemas en restaurantes, cafeterías y tiendas.

Las mejores fotos de las vacaciones de Jimena Barón en Alemania

Otro de los momentos que compartió con los usuarios fue la intimidad de la habitación familiar y una divertida reflexión sobre el clima europeo. “Vitamina D para el jamón crudo”, escribió entre risas mientras mostraba la tenue luz que ingresaba por la ventana de la habitación.

El look relajado y canchero de Jimena Barón para recorrer las calles de Alemania

Durante su paseo por las calles alemanas, Jimena Barón también dejó ver el outfit cómodo y abrigado que eligió. Si bien el clima es templado y agradable, la intérprete de La Cobra se encontró con un día de bajas temperaturas por lo que apostó por un look relajado compuesto por calzas negras, sweater oscuro, campera verde militar y una bufanda blanca oversized.

El look relajado y canchero de Jimena Barón para recorrer las calles de Alemania

Su estilismo se completó con medias blancas, sandalias tipo birkenstock y gafas de sol XL, logrando una combinación casual y muy trendy. "Así estamos", expresó en su posteo. En resumen, estas son las mejores fotos de las vacaciones de Jimena Barón en Alemania. Una vez más, logró conquistar a sus seguidores mostrando el detrás de escena real de su estadía junto a su pareja Matías Palleiro y su hijo Arturo.