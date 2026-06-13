De Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel a Agustina Gandolfo: las mujeres de la Selección imponen los looks cut out

En el último tiempo, la tendencia cut out viene pisando fuerte. Se basa en integrar aberturas estratégicas en prendas que habitualmente lucirían cerradas y las mujeres vinculadas a la Selección argentina, adoptan esta propuesta con naturalidad y proponen formas innovadoras de llevarla. Desde el minimalismo sofisticado hasta la vanguardia absoluta, Antonela Roccuzzo, Tini Stoessel, Agustina Gandolfo y Camila Galante imponen los looks que combinan audacia y diseño.

Antonela Roccuzzo dio cátedra de estilo con un vestido cat out

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, elige el cut out con una premisa clara: la sofisticación absoluta. En una de sus últimas publicaciones de Instagram, la rosarina lució un vestido largo en tonos tierra con un corte central a la altura del abdomen. Esta pieza combinó una estructura drapeada que recorrió la falda con un nudo frontal, logrando que el detalle cut out aporte un aire moderno sin perder la elegancia clásica que la caracteriza.

Antonela Roccuzzo

Tini Stoessel: la apuesta por la vanguardia extrema

La novia de Rodrigo De Paul optó por un diseño de una sola pieza en color negro con un pronunciado escote cut out central tipo halter. Esta elección, que destaca por su simplicidad y fuerza, resalta su figura con un enfoque audaz, ideal para los destinos internacionales donde suele moverse. Tini deja de lado los accesorios para priorizar la tendencia.

Tini Stoessel

Agustina Gandolfo y Camila Galante: opciones versátiles para el día y la noche

La versatilidad del cut out también se manifiesta en los looks de Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, y Camila Galante, quien acompaña a Leandro Paredes. Ambas adaptan esta tendencia a contextos más urbanos.

Agustina Gandolfo

Agustina se sumó a la tendencia al elegir un vestido en color marrón que dejó la cintura al descubierto. Por otro lado, Camila Galante eligió una prenda en color azul oscuro que incorpora recortes laterales sutiles realzados con detalles brillantes en los bordes. Ambos casos demuestran que las aberturas funcionan como un recurso sencillo para transformar un vestido liso en una pieza de impacto.

Camila Galante

La tendencia cut out es interpretada según cada personalidad. Antonela, Tini, Agustina y Camila logran apropiarse de este estilo con identidades diferenciadas, pero con un objetivo común: resaltar la confianza y la modernidad. Mientras Antonela mantiene su estatus de elegancia clásica, Tini explora los límites de la vanguardia, y Agustina junto a Camila aportan una dosis de frescura versátil. Juntas, estas cuatro referentes demuestran que las aberturas estratégicas son el aliado perfecto para quienes buscan dejar huella.