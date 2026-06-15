Manu Urcera reveló el particular regalo que recibió su hijo, Cruz: "Le gusta"

Nicole Neumann y Manu Urcera son de las parejas más observadas por las redes sociales, sobre todo gracias a su hijo Cruz, quien se roba las miradas y comentarios enternecidos de todos. Desde sus aventuras al aire libre y su conexión con la naturaleza, hasta sus apuestas fashionistas para eventos importantes de sus papás, el niño se vuelve una gran compañía y un curioso de los mundos laborales de Nicole y Manu. Es por eso que, en las últimas horas, el piloto de carreras decidió hacerle un particular regalo, para despertar aún más esa curiosidad, y sorprendió a todos sus seguidores.

Nicole Neumann, Manu Urcera, Cruz Urcera

El particular regalo que Manu Urcera le dio a Cruz, su hijo con Nicole Neumann

Cruz Urcera es uno de los niños de celebridades más observados por las redes sociales, por la ternura que genera en sus intereses alrededor de los mundos de sus padres. Manu Urcera y Nicole Neumann no dudan en darle las posibilidades para incrementar esa curiosidad, siempre protegiéndolo. Es por eso que le dan los mejores regalos que lo ayuden a crecer y a dar sus primeros pasos. En las últimas horas, hubo una sorpresa particular que recibió el bebé de 2 años y que vino de la mano de su papá.

Manu Urcera fue uno de los invitados a cenar con Juana Viale, y en medio del programa salió el tema de las infancias y los regalos más insólitos que recibieron en su vida. La conductora miró al piloto y le consultó: “Como padre, tipo, ¿le darías una moto a tu hijo a los 4 años?”. Sin dudar, Urcera lanzó una respuesta que descolocó a todos: “Ya le compré”. De esta manera, decidió dar explicaciones ante la sorpresiva de los presentes. “Se la dio Papá Noel, y ahora va a cumplir dos. Le puse rueditas y anda, le gusta. Es una moto eléctrica, pero anda como una moto, ponele, como una 50”.

Cruz Urcera entre la naturaleza y el automovilismo: los mundos de sus papás, Nicole Neumann y Manu Urcera

Con los diversos posteos que sus padres comparten, Cruz Urcera demostró ser uno de los niños más curiosos y dispuestos a conocer todo el mundo de sus padres y más allá de eso. Nicole Neumann no duda en invitarlo a mantener una conexión con la naturaleza, y descubrió su amor por los animales. De esta manera, se dispone a cuidar a diversas mascotas, que le provocan felicidad y lo mantienen con aventuras al aire libre. De la misma manera, encuentra comfort en la moda y empieza a elegir y descubrir su estilo personal.

Por su parte, Manu Urcera no dudó en hacerlo parte de su mundo en el automovilismo desde su nacimiento. Manteniendo las protecciones necesarias, Cruz fue parte de diversas carreras y comenzó a aprender sobre el detrás del manejo y la construcción de los autos. De la misma manera, acompañó en los entrenamientos, protagonizando tiernos videos de ambos en los simuladores de autos y sorprendiéndose del talento que su papá tiene.

Manu Urcera, Cruz Urcera

Entendiendo el interés que despertó sobre su hijo, e incentivando la curiosidad que el niño de 2 años tiene, Manu Urcera decidió regalarle para Navidad un particular presente relacionado con su trabajo en el automovilismo. El mismo sorprendió a los invitados de Juana Viale y a sus seguidores, quienes no tardaron en comentar al respecto. Cruz Urcera, el hijo del piloto y Nicole Neumann, es uno de los hijos de celebridades más curiosos y que sus papás no dudan en hacer crecer en diversos ámbitos. Desde aventuras al aire libre hasta fin de semanas de carreras y regalos insólitos, el pequeño crece rodeado de muchísima diversión, protección y cariño.

A.E