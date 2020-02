La vuelta de Jimena Barón a las redes sociales tras la polémica

Luego de haber realizado un extenso descargo pidiendo disculpas por la campaña que realizó para promocionar su nuevo tema “Puta”, Jimena Barón parece regresar a la normalidad y eso lo demuestra las últimas publicaciones que hizo en sus historias de Instagram.

Divertida junto a Morrison, su hijo, la actriz lo filmó haciendo una divertida reflexión sobre Dios.

“Este enano me acompaña con sus charlas filosóficas”, escribió Jimena junto con un video en el que se lo ve al nene reflexionar: “Dios hizo muchas cosas en su vida, no te creas. Por ejemplo, aviná qué. Nos salvó la vida Dios, nos salvó la vida de la guerra”, agrega Momo en el clip mientras juega a los videojuegos.

"Mi intención fue, es y será defender la libertad de las mujeres, de todas, de las que no piensan como yo también, de las que eligen cosas que yo no elegiría y esa va a ser mi postura siempre, dijo en una parte de su discurso y reiteró: “Tenemos que estar juntas, pelear por nuestra libertad y derechos y acompañarlos cuando pensamos diferente. Que pare la violencia, lastima un montón, no hablo por mí. Quisiera que no bardeen a ninguna mujer, ni a las que me bardearon a mí, no está bueno eso, paremos con los insultos”, había dicho Barón en el descargo de más de diez minutos que hizo en las redes.