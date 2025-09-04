Revelaron la particular decisión de la China Suárez y Benjamín Vicuña sobre la escolarización de sus hijos

La China Suárez y Benjamín Vicuña tomaron una decisión particular sobre la escolarización de sus hijos Magnolia y Amancio. En medio de una dinámica familiar que combina viajes frecuentes entre Argentina y Turquía, surgieron versiones que apuntan a una modalidad educativa poco convencional.

La decisión de la China Suárez y Benjamín Vicuña sobre la escolarización de sus hijos

La China Suárez y Benjamín Vicuña definieron una modalidad singular respecto a la escolarización de sus hijos Magnolia y Amancio. En un contexto marcado por la movilidad internacional y los compromisos laborales de ambos, se conocieron detalles sobre cómo se articula la educación de los pequeños.

China Suárez y sus hijos

En medio de los viajes constantes entre Argentina y Turquía, donde la actriz se instaló junto a Mauro Icardi, surgieron dudas sobre el presente escolar de sus hijos más pequeños. La incógnita se instaló en Puro Show (El Trece), donde Angie Balbiani comentó que le llegó información que indicaría que están asistiendo a un colegio en Turquía: “La información que tengo yo es que los tres hijos de la China están escolarizados allá”.

En la misma línea, Caro Molinari consultó si no estarían haciendo parte de su escolarización de manera ‘online a distancia’, luego de que Pampito recordara que Benjamín Vicuña hace un tiempo no estaba de acuerdo con esta decisión. Por su parte, la ex Rebelde Way mantuvo que lo que le comentaron a ella es que los niños estarían yendo a una institución allá.

Benjamín Vicuña y sus hijos

“Yo pregunté si estaban todavía escolarizados acá, en el colegio que van acá los dos más chiquitos y me dijeron que sí”, comentó Pochi. “Yo cuando ve que los chicos viajan a Turquía, viajan a Uruguay con Benjamín Vicuña, ahora vuelven a Turquía, yo pregunté sabiendo que las clases acá ya volvieron y me dijeron que siguen escolarizados acá”, agregó la panelista.

Tras esta confirmación, el conductor consultó: “¿Se paga un colegio acá y un colegio en Turquía?”. Tras la pregunta, Angie Balbiani sostuvo que esa es la información que le llegó en los últimos días. “Nunca escuché que se pueda hacer eso, pero quizás tienen un acuerdo especial”, comentó.

Cabe destacar que, semanas atrás, Benjamín Vicuña habría revocado el permiso para que sus hijos viajaran con la China Suárez, lo que derivó en un fuerte descargo de la actriz en redes sociales. Aunque actualmente, tanto Magnolia como Amancio, están con la ex Casi Ángeles en Turquía, donde permanecerán hasta el 19 de septiembre, para el día siguiente volver a Argentina con el actor.

China Suárez y sus hijos

La China Suárez y Benjamín Vicuña definieron una modalidad particular sobre la escolarización de sus hijos. En un contexto marcado por la movilidad entre Argentina y Turquía, la dinámica familiar dejó en evidencia una forma de acompañar el crecimiento escolar que se adaptaría a los constantes viajes de los menores.

VDV