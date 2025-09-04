Roly Serrano: “No puedo tener hijos, lo descubrí con Claudia”

En la última entrega de +CARAS (CARAS TV), el reconocido actor Roly Serrano se mostró más vulnerable que nunca y abrió su corazón para hablar de los capítulos más duros de su vida. Con la franqueza que lo caracteriza, confesó que no puede tener hijos y reveló cómo lo descubrió junto a Claudia, su gran amor y compañera durante 20 años.

Nacido en Guachipas, Salta, Roly creció en una familia humilde atravesada por la violencia y las ausencias. Su madre fue obligada a abandonar la provincia y, durante años, le hicieron creer que había muerto. “Viví hasta los 15 o 16 años pensando que mi mamá había muerto”, recordó. Y recién pudo reencontrarse con ella 18 años atrás, ya de adulto, y aunque compartieron una década juntos, nunca pudo construir plenamente ese vínculo madre-hijo que tanto había anhelado.

Roly Serrano en +CARAS.

Roly Serrano reveló que no puede tener hijos

Con esa herida a cuestas, las pérdidas marcaron su vida. “Toda mi vida tuve miedo a las pérdidas, porque venía de pérdidas en pérdidas”, admitió. Ese miedo lo mantenía distante, incapaz de entregarse al amor, hasta que apareció Claudia: “Fue esa persona que aparece un día y mágicamente le decís: ‘Tomá, hacé de mí lo que quieras’”. Sin embargo, la felicidad tuvo un golpe brutal cuando ella fue diagnosticada con leucemia. “Estaba muy enamorado, muy. Y cuando supe que la iba a perder, estuve a punto de matarme”, confesó conmovido.

Antes de morir, Claudia le dejó una frase que lo marcó para siempre: “Pasé los mejores 20 años de mi vida al lado tuyo. Te dejo mi hijo, que sé que lo vas a cuidar más que si hubiera sido tuyo”. En ese sentido, contó: “Yo no puedo tener hijos, lo descubrí con Claudia. Lo intentamos y yo sospechaba que podría haber algo ahí. Hasta que decidimos que ya está, que no”. A pesar de no haber podido tener hijos, Dante, el hijo de Claudia, lo quiere como si fuese su verdadero padre. En ese snetido, Roly afirmó que “su hijo es ese regalo de la vida”.

Roly Serrano y su hijo del corazón, Dante.

Además, conmovido, relató qué ella significó todo lo contrario a lo que había vivido cuando era chico. “Confiaba mucho en mí. Yo vivía relajado, era maravilloso. Es como que no presuponen nada, es como que dejá que fluya. Y si querés decirle algo a la otra persona, se lo decís con total libertad, sin miedo a que se sienta herida, que se sienta agredida. Lo recibe y escucha”, destacó.

De esta forma, durante la entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV), Roly Serrano recordó su historia de amor con Claudia, la mujer de su vida y quien, a pesar de no poder tener hijos biológicos, lo convirtió en padre del corazón.

MDP