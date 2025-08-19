Joaquín Furriel tiene nueva novia: es española, abogada y emprendedora

Joaquín Furriel estaría viviendo una nueva relación. El actor, uno de los más reconocidos de la Argentina, se convirtió en noticia después de que trascendieran imágenes y datos sobre su nueva novia. En medio de las especulaciones sobre su vida amorosa, finalmente se supo quién es la mujer que se ganó su corazón.

En los últimos meses, se lo vinculó a diferentes figuras. Hubo rumores que lo unían a Julieta Cardinali, aunque él mismo aclaró que mantienen una relación de amistad. También se mencionó a Pampita, aunque la modelo desmintió de inmediato cualquier acercamiento y confirmó su reconciliación con el polista Martín Pepa. Mientras tanto, Furriel prefería mantener su vida privada lejos de los titulares. Sin embargo, la información surgió en el programa Puro Show (El Trece), donde la panelista Pochi reveló datos concretos sobre la nueva relación del actor.

La nueva novia de Joaquín Furriel

“Una fuente me contó que vio a Joaquín Furriel en el Gran Meliá, en Cataratas del Iguazú. Estaba acompañado todo el día, en la cena, en la pileta, en el spa”, relató la periodista. Esa descripción dio qué hablar en el piso y pronto comenzaron a circular más pistas. Según señaló, la mujer tenía acento español y aparecía en fotografías junto a él durante su estadía.

Joaquín Furriel

La información permitió identificar a la acompañante: Marta Campuzano. Ella es española, se dedica al derecho y además impulsa un emprendimiento de artesanías de cerámica. Se trata de una persona ajena al mundo del espectáculo, que mantiene un perfil discreto en redes sociales. En su cuenta personal compartió imágenes desde las Cataratas del Iguazú, aunque nunca incluyó al actor en esas publicaciones.

Una de las postales compartidas por Marta, la nueva novia de Joaquín Furriel

“Él la sigue, ella lo sigue. A los pocos días, Marta comenzó a subir fotos desde Iguazú y eso ayudó a confirmar la relación”, agregó Pochi. El detalle coincidió con los movimientos del actor, quien desde hace años viaja con frecuencia a España y otros destinos europeos por compromisos laborales. Allí asiste a eventos de marcas internacionales.

Con esta revelación, queda claro que Joaquín Furriel decidió apostar nuevamente al amor. La pareja comparte momentos lejos de los flashes y busca resguardarse, aunque las pruebas fueron suficientes para confirmar que atraviesan un inicio de relación que ya disfruta de momentos íntimos como viajes relajantes, en este caso, en territorio argentino.





F.A