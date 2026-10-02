En medio de las acusaciones, Joaquín Levinton viaja a Córdoba: El músico mostró el apoyo del público con una foto en el avión

Joaquín Levinton se trasladó desde Buenos Aires hacia Córdoba para cumplir con un compromiso musical junto a Turf y mostró el apoyo de su público desde un avión, en medio de la repercusión generada por una denuncia en su contra. El cantante quedó envuelto esta semana en una presentación judicial realizada por una mujer identificada como Paula, quien lo acusó de violencia física, psicológica y abuso sexual.

Joaquín Levinton grabó con su celular el respaldo que recibió de los pasajeros de un avión hacía Córdoba

Mientras el caso continúa en los medios y en el juzgado, Joaquín Levinton viajó a Villa General Belgrano, Córdoba para participar con su banda Turf de la jornada inaugural de Oktoberfest 2026. Durante el trayecto, utilizó sus redes sociales para compartir algunos momentos del viaje y mostrar las expresiones de respaldo que recibió de parte de la gente.

Joaquín Levinton agradeció el apoyo de su público//Instagram

En una de las publicaciones, el músico apareció sentado dentro del avión, con sus característicos anteojos oscuros. Junto a la imagen, escribió un mensaje dirigido a quienes le hicieron llegar su apoyo: “Mil gracias a todos los que me apoyaron con mucho cariño. Los quiero mucho”.

Más tarde, Joaquín Levinton publicó un video en sus historias de Instagram. En la grabación, se lo observa frente a la cámara mientras, detrás de él, varias personas que estaban en la misma línea aérea lo saludaron y expresaron su acompañamiento. “Rumbo a Córdoba”, escribió el artista sobre las imágenes.

Joaquín Levinton mostró el apoyo de los pasajeros de un avión a Córdoba//Instagram

En el registro también se escuchan gritos y aplausos de los pasajeros del avión, quienes le dedicaron frases como: “Vamos Turf”, “Groso” y “Te amo Joaco”. La publicación fue interpretada por el cantante como una muestra de afecto en un momento de fuerte exposición mediática.

Las repercusiones de la denuncia de Joaquín Levinton en "Este es mi sueño"

La denuncia también tuvo repercusiones en “Este es mi sueño", el programa de el trece conducido y producido por Guido Kaczka, donde Joaquín Levinton participa como integrante del jurado. Durante los últimos días, el músico no estuvo presente en el ciclo y su lugar fue ocupado de manera temporal por Carlos Baute y eso generó todo tipo de rumores.

Durante la ausencia en el ciclo de El Trece se especuló que habría sido por el escándalo, pero quedó desestimada al comprobarse que el cantante ya había arreglado con la producción ausentarse unas fechas para cumplir con los compromisos que tiene con Turf. También se puso en duda la continuidad del artista en el programa de El Trece, al respecto, Guido Kaczka diálogo con un cronista de Intrusos y dijo: “No son cosas que hablaría acá el televisión, son temas tan delicados que afectan a personas y la cosa me parece que tiene que ser, de mi parte por mi lugar y mi función, con mucha cautela”.

Joaquín Levinton//Instagram

Hasta el momento el caso sigue generando impacto con versiones cruzadas, la denunciante Paula se presentó ante la justicia y culpó a Joaquín Levinton de abuso sexual, amenazas, violencia física y psicológica. Por su parte, el músico rechazó las acusaciones y sostuvo que la mujer de 39 años lo estaría acosando hace años.