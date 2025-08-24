Así fue el tormentoso romance de Joaquín Levinton y Celeste Cid

Joaquín Levinton atravesaba uno de los momentos más altos de su carrera como líder de la banda Turf, mientras que Celeste Cid se consolidaba como actriz con participaciones en proyectos de gran repercusión como Mujeres Asesinas. Ambos eran jóvenes, reconocidos y seguidos de cerca por los medios. En ese contexto, su romance pronto se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo.

Celeste Cid



El punto más recordado de esa relación llegó en 2009, cuando una revista de espectáculos argentina publicó en tapa una foto de ambos saliendo de una clínica. El título elegido fue “El drama de Celeste Cid”, y la imagen generó un impacto inmediato en la agenda mediática de la época. La publicación alimentó especulaciones y dejó instalada la idea de una relación atravesada por momentos complejos y muchos rumores.

El complejo romance de Celeste Cid y Joaquin Levinton

Con el paso de los años, el tema volvió a ser mencionado públicamente. En una emisión de PH, Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff le preguntó directamente a Levinton por aquellos tiempos. El conductor señaló que muchos músicos de su generación habían quedado marcados por un estilo de vida extremo. Ante esto, el músico contestó con humor y aseguró que su historia siempre había sido más “desopilante que dramática”.

Respecto de la tapa de 2009, el músico sostuvo que se trató de una elección editorial que buscó la imagen más desfavorable. “Me hago un chequeo rutinario. Al día siguiente salgo en la tapa. No me dejaban en paz”, relató en el programa.

Celeste Cid y Joaquín Levinton

La actriz, por su parte, también se refirió años después a ese período. En una entrevista radial con Catalina Dlugi reconoció que había sido un tiempo difícil de su vida y lo definió como “muy triste y muy feo”, aunque evitó dar mayores detalles.

El romance entre Joaquín Levinton y Celeste Cid no duró mucho pero, en su momento, dio qué hablar. Es que el amor entre dos figuras populares, el interés de la prensa y una serie de episodios mediáticos alcanzaron para que su historia se convirtiera en una de las más comentadas de fines de los 2000.

F.A